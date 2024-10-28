10年35萬噸 微軟簽迄今最大筆海洋碳移除合約

微軟宣布與碳移除業者簽署一份迄今最大筆的海洋碳移除合約，可望委請對方今後10年移除35萬噸二氧化碳；摩根士丹利也與業者簽署一份超過10年的長約，移除4萬噸碳排。

碳產業新聞網站Carbon Herald指出，微軟的碳權採購合約是迄今碳市場上手筆最大的海洋碳移除投資之一，也可望帶動海洋碳移除產業發展。

微軟（Microsoft）找上的業者Ebb Carbon是成立於2020年的海事碳移除公司。為開發海洋碳移除潛力，Ebb Carbon使用電化學的海洋鹼性增強（OAE）技術，透過加速礦物質的自然風化反應去除海洋中的二氧化碳。

這種工法不僅有助解決大氣環境碳排，還可恢復海水PH值平衡、改善海洋生態環境。

這份合約裡Ebb Carbon初期先清除1333噸的碳排，微軟可選擇在10年內進一步加購另外35萬噸的碳移除量。

此外，金融圈巨擘摩根士丹利（Morgan Stanley）與直接空氣捕集（DAC）公司Climeworks簽一份長期合約移除4萬噸碳排，合約一路到2037年。位於瑞士的Climeworks公司符合美國能源部最高補助6億美元的資格。

這是Climeworks公司迄今接到的第二大碳移除合約，可望讓摩根士丹利達成自身訂下的2050年淨零排放目標。摩根士丹利10月稍早時曾宣布完成名為1GT的氣候型私募股權基金募集，籌獲7.5億美元。

這筆資金將專用於投資北美、歐洲地區處於成長階段的碳移除和減碳企業。基金目標是到2050年底前達到清除10億噸碳排。