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明年通膨再起？財金官員憂保護主義威脅全球經濟復甦

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
財金高層官員在世銀和IMF年會的場邊警告憂保護主義抬頭，威脅全球經濟復甦。美聯社
財金高層官員在世銀和IMF年會的場邊警告憂保護主義抬頭，威脅全球經濟復甦。美聯社

隨著美國大選進入倒數階段，高層官員在國際貨幣基金（IMF）／世銀年會場邊警告說，當前經濟保護主義抬頭，很可能會拖累全球經濟復甦。他們說，儘管全球經濟有望「軟著陸」、避免衰退，但在美國等地提升中的政治風險不利展望。

國際清算銀行（BIS）總裁卡斯騰斯接受英國金融時報訪問時表示：「任何逆轉全球化和重新採用保護主義的新嘗試都令人擔憂。這可能推升物價、拉高失業率並抑制成長。」

荷蘭央行總裁兼國際金融監管機構金融委員會（FSB）主席諾特（Klaas Knot）表示，他認為某些市場存在「一些價格修正的風險」，此時地緣政治風險上升，而且對照當前的估值有懸殊差距。

一些決策官員擔心，今年屆滿80周年的布雷頓森林體系所啟動、基於規則的全球秩序面臨被顛覆的風險。

此時，美國兩位總統候選人川普與賀錦麗民調難分軒輊，美國明年經濟可能歷經政策的劇烈變化。川普矢言對美國貿易夥伴徵收20%的全面關稅、對中國進口品徵收60%關稅，並且追求大規模遣返非法移民，並進行全面性的減稅。

IMF試圖量化美國、歐洲和中國實施關稅所引發彼此貿易戰造成的後果，估計今、明年全球經濟將成長3.2%，但廣泛的課稅、租稅減免、移民減少和借貸成本上升，可能會導致2025年經濟產出減少0.8%，2026年再進一步減少1.3%。

摩根士丹利經濟分析師預期，川普的關稅計畫將拖累美國國內生產毛額（GDP）成長率達1.4個百分點、推高消費物價通膨率0.9個百分點；耶魯大學的政策研究中心預算實驗室也估計，川普關稅對GDP有類似衝擊，但物價會更劇烈上漲，導致家庭必須額外花費多達7,600美元。

東方匯理全球總體經濟主管普拉丹表示，再加上大規模遣返移民，展望變得更加嚴峻，「如果對成長有不利影響，萬物齊漲導致實質薪資或消費者購買力下滑，會像是停滯性通膨」。他還警告說，如果美國聯邦債務水準繼續上升，美國公債市場容易受到波動衝擊，將削弱外國投資人對於美債這種避險資產的長期強勁胃納。

川普 美國大選

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