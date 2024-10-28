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油價明年下探60美元？花旗大砍布蘭特油展望 中東風險消退

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
花旗集團調降對布蘭特原油價格的預測，未來12個月的油價展望降至每桶60美元。路透
花旗集團調降對布蘭特原油價格的預測，未來12個月的油價展望降至每桶60美元。路透

花旗集團調降對布蘭特原油價格的預測，未來12個月的油價展望降至每桶60美元，理由是中東地緣政治風險驅動的風險溢價逐步消退。

國際油價今天盤中大跌超過5%，布蘭特原油12月期貨重挫5.34%至每桶71.99美元、西德州原油期貨跌5.5%至每桶67.79美元。以色列周末對伊朗展開報復性攻擊，但主要針對軍事設施，避開伊朗的石油和核子基礎設施，沒有中斷能源應，因而緩解了中東地緣政治緊張局勢。

花旗包含Max Layton在內的分析師在報告中表示，以色列周末針對伊朗的軍事行動「不太可能被市場視為是會影響石油供應的一種升級」。

花旗將三個月布蘭特油價展望從每桶74美元下調至每桶70美元，6至12個月展望從每桶72美元調降至每桶60美元。

不過，油價上漲的風險依然存在，花旗預期油價大幅飆升的可能性為10%，低於先前預測的20%。

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