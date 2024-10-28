伊朗石油設施沒被轟 油價大跌近5% 預計「這時節」回升公允價
以色列對伊朗的空襲並未打擊其關鍵石油設施，原油期貨周日走跌。截至美東時間下午6時30分，西德州中級原油下跌4.7%至每桶68.43美元，布蘭特原油挫低4.5%至每桶72.27美元。
石油期貨上周上漲，因市場擔心，以色列為報復伊朗10月1日向以色列發射逾180枚飛彈而將發動的襲擊會針對伊朗的石油設施，並有可能在中東引發更大範圍的戰爭。但以色列周六出動戰機和飛彈，襲擊的是伊朗防空基地和軍事基礎設施。此次襲擊的規模較小，一些專家推測緊張局勢不會顯著升級。
Infrastructure Capital Advisors執行長Jay Hatfield周日說：「以色列的襲擊避免打擊能源基礎設施，且範圍有限。 這很可能平息人們對於與伊朗直接衝突的恐懼，油價很可能在周日期貨交易開始時下跌。預期在進入冬季取暖和旅遊季節時，油價將回到我們估計的75-95美元公允價值範圍。」
但Price Futures Group資深市場分析師Phil Flynn示警說，對波斯灣石油的憂慮還沒有結束。「供應中斷的即時威脅暫被擱置。但以為這一次襲擊就會結束敵對狀態，我不這麼認為......即使伊朗嘴上說不作回應，我也會假設伊朗將嘗試讓重新集結代理，以某種方式回應。」
與此同時，美市期貨周日表現好壞參半。道瓊工業指數期貨下跌0.6%或260點，標普500指數期貨變動不大，那斯達克100期貨上漲0.6%或103點，顯示這支以大型科技股為主的指數有望延長漲勢。
納斯達克指數連漲七周，較歷史高點僅低了0.7%。道瓊工業指數和標普500指數本周都收黑，結束連續六周之勢。
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