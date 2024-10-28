本周開盤前 五件國際事不可不知

自民黨和執政聯盟友黨在眾議院改選遭遇挫敗，2009年來首度未能拿下多數席次。日圓聞聲下挫，日股看跌。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

自民黨挫敗 日股匯市不妙

日圓兌美元一度重貶0.6%至153.20，日本股市開盤恐怕也會下跌，但投資人擔心首相石破茂的地位岌岌可危。

柏瑞投資（日本）固定收益管理部門主管 Tadashi Matsukawa說：「最初反應就是日股下跌和日圓貶值」，他說，公債殖利率也可能會下降。

根據NHK統計，自民黨及其聯盟公明黨未能達到下議院過半數所需的233個席位，其他媒體的調查結果也顯示類似結果。

國際油價大跌 以色列襲擊伊朗避免石油設施

以色列周末轟炸伊朗避開了石油設施，國際油價周一開盤大跌。布蘭特原油下跌5%，至每桶72.08美元；西德州中級原油大跌5%，至68.15美元。

以色列26日清晨襲擊伊朗的軍事設施，報復伊朗本月初空襲。但以國顯然未鎖定伊朗石油和核子設施，且據傳事前已通知伊朗。

美超級財報周股市風向球 市場關注 AI 投資成果

美國科技股上周五（25日）勁揚，帶動那斯達克綜合指數盤中攻抵歷史新高，然而標普500指數和道瓊工業指數中止一連六周的漲勢。接下來面臨多家科技大公司密集發布業績的「超級財報周」，美國大選也迫近，投資人如坐針氈。

那斯達克指數盤中一度上漲1.5%至18,690點，超越之前創下的盤中高峰 18,671點，但終場漲幅收斂至0.6%，略低於7月10日歷史新高收盤水準。標普500指數微跌不到0.1%，道瓊工業指數下跌0.6%，連續五個交易日下跌，周線各跌1%和2.7%。費城半導體指數周五漲1.1%，台積電（2330）ADR大漲2.8%，較台北交易溢價22.5%，周線分別上漲0.1%和1.3%。

科技股在大型科技公司密集發布財報前反彈。「科技七雄」的Alphabet（周二）、Meta（周三）、微軟（周三）、亞馬遜（周四）和蘋果（周五）都將在本周公布業績。超微和英特爾也分別在周二和周四盤後公布財報。

投資人尤其關注這些大型股擴大AI支出是否開始展現成效。美銀估計，AI超大規模資料中心業者微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta今年資本支出將增40%，標普500指數其他公司的資本支出反而下降1%。

台積電停賣晶片給這家陸廠 意在切斷華為白手套

美國科技媒體The Information報導，台積電（2330）已於本月停止為中國設計公司廈門算能科技生產晶片，因為台積電和美國商務部官員最近發現，台積電為該公司生產的半導體，與華為設計和販售的AI晶片有相似之處。

算能昨天凌晨發布英文聲明指出，美商務部對台積電和華為可能存在關聯的調查與算能及其產品無關，公司從未與華為進行過任何直接或間接的業務關係。

陸財政部說 近來刺激政策旨在提振內需並實現GDP目標

中國財政部副部長廖岷說，大陸近日推出的刺激措施主要是為了拉動內需和實現全年經濟成長目標。投資人正觀望下月初舉行的全國人大常委會會議，財政刺激方案的細節屆時預計將出爐。

廖岷上周五在華盛頓出席國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行年會對彭博新聞表示，目標是要加大宏觀政策力度，進一步擴大內需，實現今年GDP成長目標。他指出，同時與貨幣政策協調配合，推動經濟結構調整，尤其是提振包括消費在內的國內需求。