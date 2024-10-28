美股「科技七雄」五大咖本周發布財報 牽動晶片股走勢

美股「科技七雄」中的「五雄」都將在本周發布上季業績，Google母公司字母（Alphabet）、臉書母公司Meta及亞馬遜上季獲利料將成長二位數百分比，微軟Azure雲端事業銷售看增30%，市場將緊盯資本支出展望，連同也將發布財報的超微（AMD），將牽動本周晶片股走勢。

字母上季獲利估比去年同期漲19%，營收年增12%，雲端營收有望增長16%，投資人將該公司為了追趕亞馬遜和微軟的投資前景。

Meta上季營收預料將成長18%，刷新紀錄，焦點為其人工智慧（AI）支出的變現效益。在廣告、雲端事業AWS及電商部門成長的帶動下，亞馬遜營收有望年增10%，獲利更看增20%。

微軟上季營收估將成長14%，但可能因為擴張資料中心業務，使利潤減幅為近兩年來最大。Azure將繼續扮演成長主力，以常態匯率計算的銷售估增30%，市場將緊盯AI相關的營收貢獻、以及總經趨勢對企業支出的影響。

本周另外值得關注的科技業財報，包括超微與英特爾的業績。超微銷售可望年增16%，資料中心營收將連續第二季成長一倍多。