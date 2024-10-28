Google傳將秀「AI代理人」幫使用者網購、訂機票
The Information引述知情人士報導，Google正開發一項人工智慧（AI）技術，能接管瀏覽器，替使用者完成在網頁上執行的日常任務，如購物、訂機票，預計最早將於12月公開展示。
知情人士說，Google發表這項代號「Jarvis計畫」（Project Jarvis）的電腦操作代理人（CUA）的同時，也將推出其旗艦大型語言模型Gemini的新一代版本，協助支援前者。
以電影《鋼鐵人》主角的AI助理命名的Jarvis，回應指令的方式是：頻繁擷取並解讀使用者螢幕畫面，再執行諸如點選按鍵或在指定區域輸入文字等動作。
AI開發商將「AI代理人」系統定位為該產業發展的下一步，微軟、Salesforce和Workday等業者正加速開發相關產品，但目前多為實驗性質。Google最初將開放Jarvis給少數人測試，藉此發現並修正產品缺失。Google之後也將須說服用戶，其AI代理人能安全處理個資。
Google和上周公布類似產品的Anthropic，均試圖推進代理人的概念，開發能與個人電腦（PC）或瀏覽器直接互動的軟體。OpenAI今年多數時間，也已著手開發相似的軟體。
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