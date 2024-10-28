美企獲利改善集中科技業 可能動搖股市漲勢根基

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國通膨高於目標、勞動市場仍強，導致市場縮減對Fed的降息預期。（美聯社）
美國通膨高於目標、勞動市場仍強，導致市場縮減對Fed的降息預期。（美聯社）

隨著美股漲勢已擴及房地產等其他類股，但分析師指出，目前美國企業的獲利改善依然集中在部分類股，若不計「科技七雄」，標普500指數成分企業上季獲利幾乎零成長，可能動搖當前漲勢的基礎，況且還面臨聯準會降息預期降溫、美國公債殖利率上漲、共和黨總統候選人川普勝選機率提高等利空的威脅。

彭博資訊彙整的資料顯示，標普500成分企業上季獲利可望比去年同期成長4.3%，但不計Google母公司字母、亞馬遜、蘋果、臉書母公司Meta、微軟、輝達、特斯拉等科技七雄，其他企業獲利將幾乎零成長，若不計科技與通訊類股，則其他企業的上季獲利反而將負成長。

同時，美國通膨高於目標、勞動市場仍強，導致市場縮減對Fed的降息預期，帶動美國10年期公債殖利率上周走揚，也對美股造成壓力。

另據民調網站RealClearPolitics，過去幾個月來，川普勝出的機率升高，他主張增加財政支出並全面課徵關稅，雖可望促使美國經濟繼續成長，但也會引發通膨壓力，將進一步阻礙Fed的降息前景。若市場對於通膨升溫、川普勝選、Fed減少降息次數的預期轉濃，美股很可能滑落。

市場本周將關注預定11月1日公布的美國10月就業數據，預料非農就業人口將新增11萬人，只有今年來平均增數20萬人的一半多。

川普 美國 通膨

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