巴隆：美股未來一年續漲 看好能源股 金價將持續走高
巴隆金融周刊（Barron's）的秋季基金經理人調查顯示，半數受訪者預期美股未來一年將繼續上漲，並且看旺能源股，潛在威脅包括美債殖利率走高、選舉動盪，以及地緣政治危機，因此也看好金價將持續走高。
巴隆最新的Big Money調查發現，在110位受訪經理人中，約有32%表示對股市前景持中立態度，18%自稱是空頭，與今年春季的調查相差無幾。
樂觀者預期，道瓊工業指數、標普500指數及那斯達克綜合指數明年底前有望上漲約7%-8%，看空者則認為，道瓊工業指數同期將跌9%，標普500看跌14%，那斯達克則將失血20%。
受訪經理人預期，明年企業獲利平均將成長14%，與華爾街對明年標普500指數成分企業獲利將增加15%的預測大致相同。
受訪的Hunter Associates執行長史耐德表示，基於近期漲勢擴大，大致上仍對股市前景抱持樂觀看法。Khaner 資本公司投資長坎納也持樂觀態度，因為各國央行正在降息刺激經濟， 「股市應會繼續走高」。
受訪的經理人最青睞能源類股，例如瑞安投資偏好以高股利聞名的公用事業股，並稱之是泡沫市場中「較佳的防禦性投資」。受訪者雖認為，輝達是「最被高估」的股票之一，但仍有不少看好後市的多頭。Delta投資管理公司首席經理人看多整體AI類股，偏好亞馬遜、艾司摩爾（ASML）及臉書母公司Meta。
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