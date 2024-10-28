美大選倒數8天／白宮爭霸戰 牽動五產業

美國總統大選進入倒數第八天，由於民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普的政策立場大異其趣，尤其是貿易與能源轉型，最後結果不僅將對全球經濟帶來深遠影響，也將牽動美國的銀行、醫療保健、電動車、零售、能源等五大產業前景。

金融業：若賀錦麗入主白宮，監管當局可能會在明年第3季拍板決定，推動採行巴塞爾協議第三版 （Basel III），聯準會（Fed）上月公布的計畫預覽顯示，美國銀行（BofA）、高盛、花旗集團、富國銀行、摩根大通等大型銀行的資金要求將提高9%。資本要求提高，常使銀行業獲利減少。

BTIG公司執行董事波騰斯基說，若川普勝選，可能延後相關決策或放寬相關規定，且川普也傾向放鬆對銀行業的監管。

醫療保健產業：非營利健康政策研究組織KFF執行副總裁李維特指出，賀錦麗與民主黨議員都強烈支持歐記健保的補貼在明年底到期後，予以延長，但這並非川普與共和黨人的要務。彭博資訊估算，若歐記健保的補貼未能延長，Centene、聯合健康保險等保險業者2026年的營收可能銳減250億美元。李維特也認為，共和黨影響力擴大，將減輕製藥業者與聯邦醫保（Medicare）計畫協商處方藥價時，調降價格的壓力。

電動車產業：若賀錦麗獲勝，可望延續拜登政府的電動車補貼措施，但川普可能撤銷相關政策。川普已表明，從上任的第一天起，將取消拜登偏好電動車的政策。在美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克大力支持川普後，川普對電動車的批評趨於和緩，但仍維持反對拜登電動車政策的競選主軸。

零售業：若川普二進白宮後，可能對所有進口產品全面加徵10%-20%關稅，對中國大陸貨品加徵60%關稅，若其他國家也以報復性關稅反擊，將引爆貿易戰，從而大幅衝擊零售商的銷售量與利潤率，尤其是仰賴中國大陸生產的業者。

Veda合夥公司管理合夥人特雷茲說，由於關稅可能影響各種貨品，零售業可能首當其衝。數據顯示，美國銷售的79%服飾、98%鞋類、及超過九成的消費電子產品都仰賴進口。

能源業：若川普勝選，可能嘉惠石油、天然氣、煤炭等生產商，若共和黨也拿下國會，化石燃料產業的前景將更為亮麗，但衝擊離岸風電產業展望。若賀錦麗與民主黨人取勝，乾淨能源生產商將受惠。