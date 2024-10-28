蘋果獲利高盛提前喊甜 鴻海、和碩等有正面助力

經濟日報／ 編譯林奇賢、記者蕭君暉／綜合報導

蘋果本周將迎來兩件大事，首先是公布上季財報，分析師看好獲利料將成長，高盛甚至看好由於iPhone 16需求將展現韌性，加上服務部門持續表現優異，上季業績將比市場預期的共識更強；另外，蘋果本周也將發布iOS 18.1版本，帶來AI新功能Apple Intelligence，同受矚目。

法人指出，蘋果財報與展望牽動蘋概股後市，伴隨iOS 18.1上線，應能進一步刺激iPhone 16系列銷售，對鴻海（2317）、和碩（4938）、大立光（3008）等協力廠有正面助力。

分析師相對看好蘋果股票，整體來說給予「適度買進」評等，平均目標價245.13美元，較目前股價高6.2%。在32名追蹤這檔股票的分析師中，18人喊「強烈買進」，四人建議「適度買進」，九人予以「持有」評級，僅一人建議「強烈賣出」。

蘋果預定31日美股盤後公布年度第4季（上季）財報。華爾街分析師預期，蘋果上季經稀釋後每股盈餘（EPS）將比去年同期增加5.5%至1.54美元。該公司已持續在過去四季繳出優於華爾街預估EPS表現。

高盛分析師黃麥可（Michael Ng，音譯）看好蘋果短期仍有辦法繳出擊敗分析師預期的獲利表現。

他指出，舊款iPhone需求不墜是一大優勢，並提及iPhone 16的需求或許比原先所估還高，且蘋果強攻AI是「長期需求的驅動力」。

黃麥可表示，蘋果的用戶基礎成長、服務業務的長期增長，以及新產品創新，應足以抵銷產品收入的周期性逆風。

iPhone iPhone 16 蘋果

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