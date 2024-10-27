印尼買不到iPhone 16！蘋果沒做到一件事 慘遭當局禁售

由於蘋果公司未能達到印尼當局的投資目標，旗下最新款的iPhone 16已在當地遭到禁售，不過，若是旅客或機組員基於個人用途，仍可將iPhone 16攜帶入境，或是經由快遞服務將新機運進國內，但不可進行轉售。

由於蘋果僅投資印尼1.48兆印尼盾（9,500萬美元），與承諾投資金額1.71兆印尼盾相比，缺口高達2,300億印尼盾，導致iPhone 16在當地遭禁售的局面。

印尼工業部長阿古斯說：「尚無法發放iPhone 16的銷售許可，原因是蘋果必須實現其投資承諾。」

印尼工業部發言人安東尼證實，當局仍在審核蘋果對「產品原產地認證」（TKDN）所提出的申請，一切要看蘋果能否兌現投資承諾。印尼的TKDN程序要求，在當地販售的產品有四成零件於本地生產。