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32歲被開除2次！她靠4創業秘訣月收60萬 自己都驚訝「我完全沒想到」

商業周刊／ 撰文者：陳宜伶 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.創業除了解決問題，還應該挖掘「助人解決問題」的獨特優勢。比起打造自己想要打造的產品，更重要的是打造世界需要的產品，才更有可能獲得成功。

2.江琴32歲、被開除過2次，從迷茫科技業上班族到年收百萬的創業家，她用了4個心法。而且每週只花35至45個小時工作。

今年32歲的亞裔美國人江琴（Jean Kang）從來沒有想過自己會創業。然而她卻在職涯第8年踏上創業之路，並成功將副業變成每月收入高達2萬美元（約合新台幣62萬元）的事業。

從朝9晚5的迷茫科技業上班族，到年收破百萬的創業家，她的成功並非偶然。在舊金山灣區長大的江琴，在矽谷的薰陶下，自然而然就夢想著有一天，要進入科技產業。

2014年，江琴從加州大學戴維斯分校畢業，好不容易找到一家科技業的正職。她以為自己憧憬的職涯即將步上正軌。然而，事情並不如她所想的順利。

被裁員反打開創業之路

在科技業打滾的日子充滿變數。從2014年到2024年，江琴待過6間不同的科技公司，還被公司開除過兩次。這讓她嘗試了多種職務，包括銷售業務、客戶管理、客戶成功經理，以及營運策略顧問。

2020年是江琴的職涯轉捩點。她首次擔任專案經理，同時發現自己在這方面的天分，於是她把重心放在培養「專案管理」的技能上。

兩年後，開始有人向她尋求職業輔導，讓她察覺到職場上出現越來越多專案經理的職缺，「當我注意到市場上出現這一類需求，我開始想幫別人找到專案經理的工作。」

2022年10月，江琴開始經營自己的LinkedIn帳號，發表了第一篇貼文，正式推出自己的職業培訓服務「Path to PM」，除了發表求職或專案管理相關的內容，還在線上指導客戶。

短短一年內，她幫助了10位客戶找到工作。截至2023年底，這項副業已為她帶來將近3萬美元的收入（約合新台幣96.5萬元）。

雖然江琴從小就愛看美國創業實境秀《創智贏家》（Shark Tank），這個真人秀節目讓創業家有機會向多位頂級投資人（Sharks）介紹他們的商業點子，藉此吸引對方投資。但她從來沒想過自己能成功創業。江琴說：「我完全沒想到，自己居然能靠副業每月賺這麼多錢，這讓我大開眼界。」

大膽專心投入副業

然而，同時兼顧正職和副業讓她感到疲憊不堪。每天除了要上班，她一週還額外花了15到20小時經營副業，蠟燭兩頭燒讓她幾乎沒辦法休息。

直到2024年初，另一個契機出現，江琴才毅然決然地離開科技業。她待的新創公司剛好提供員工「自願離職」的機會，能換取3個月的薪水。經過與丈夫討論和財務考量，她決定辭職專注於自己的副業。「我不想等到一切都準備好，或是達到某個收入目標才辭職，」她說，「我覺得現在就是最好的時機，邊做邊學。」

根據CNBC報導，江琴在辭職後的短短8個月內，每個月平均靠副業賺了約2萬美元，也就是說，每個月平均超過60萬新台幣。

如今，她持續擴大發展業務，不斷尋找新的機會。除了透過創作求職內容和LinkedIn Learning課程收取版稅等方式增加收入，還把原本一對一的職業輔導，擴大規模成為其五週的團體課程，進一步提升了收入。如今她的粉絲人數也累積到10萬人。

江琴想要給任何心懷遠大抱負的人，以下4個成功創業的技巧：

1. 找出你能解決的問題

創業最重要的是找到市場需求，而且是自己有能力解決的問題。創業家還應該仔細審視自己的獨特優勢，如何應用在助人解決問題上。 正是這樣的結合，為創業者奠定成功的基礎。

2. 產品最簡、可行即可

不需要完美的產品。比起自己想要打造的產品，不如打造世界需要的產品，這樣才更有可能獲得成功。以她為例，她最一開始推出的產品就是一對一職業輔導，雖然簡單，卻能夠滿足市場需求。

3. 持續優化並擴大業務

當副業開始產生收入後，江琴提醒，你還需要不斷調整和優化服務，進一步讓自己用更少的時間換取更多的收益。隨著時間的推移，她已經能夠相應地迭代、完善和擴展她的業務。

4. 執行力是關鍵

江琴強調，創業過程應專注於執行面，即便產品不完美。她表示，只要知道該怎麼做，就要馬上去做，而不是過度糾結於細節，或過度追求完美。

如今，江琴每週只花大約35到45個小時處理她的生意。她說： 「我的工作時間與在科技公司上班時間一樣，但現在我每天晚上和週末都更自由。」

江琴坦言，感覺自己創業後真的充滿了活力。她說： 「我學到了很多東西，我會繼續投資自己，繼續進修，成為一個活生生的成功創業例子。」

資料來源：CNBC、Path to PM

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文她32歲、被開除2次，卻靠這4個創業秘訣月收60萬元

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