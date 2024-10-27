水電工一夜變百萬新貴！「傳統冷氣水電行」為何變私募基金收購大熱門

摘要 1.私募股權公司積極收購美國家庭服務業小企業，收購金額從百萬至數千萬美元不等，造就了許多技術工人成為百萬富翁。 2.家庭服務業因市場分散、穩定需求與抗衰退特性，吸引大量私募資金進駐，整合後的盈利能力也顯著增強。

你相信嗎，私募基金正大舉收購水電行、冷氣行和暖氣行。

這幾年，因為公司被收購而一夕成為百萬富翁的故事，不只在科技業發生；在人們住家隔壁的水電冷氣行，現在也成了私募基金收購的目標！資本正企圖將這些獨立小公司，整合成更大、正賺錢的集團。

這股潮流，也讓手握扳手或螺絲起子的藍領階層，資產飛升。在美國亞利桑那州的萊斯（Aaron Rice）就是一個真實的例子。

十年前，他和夥伴創辦了一家管線公司，專門做下水道檢查和維修。長期以來，他對外來投資者心存懷疑，認為他們不懂在地需求，也不理解這門技術活，只是想快速牟利。

然而，當一家由私募股權支持、名為Redwood Services的公司提出收購請求時，他改變了心意，因為他們看起來真正了解這項業務。

私募股權的新獵場：家庭服務業

據PitchBook的資料，2022年以來，全美已有近800家HVAC（heating, ventilation, and air conditioning.）、管道和電氣公司被私募基金收購。

這些HVAC公司通常屬於家族企業，規模不大，缺乏資源去提升效率或擴展市場，卻擁有穩定的在地需求基本盤。

Friendly Group的企業發展副總裁諾斯沃西（David Noseworthy）解釋道：「這些行業極為分散，數十萬家小公司提供了眾多的購併機會。」

為什麼私募基金會對這類行業感興趣呢？第一，它享有穩定的有機成長，新建房屋需要冷氣水電，老舊房屋也有提升設備節能效率的需球。其次是，此業務具備抗衰退能力，即使在經濟低迷時，業務依然穩定，因此吸引了投資人。

《華爾街日報》指出，針對較小規模的公司，私募股權公司平均約以100萬美元收購，而更大規模的公司則可達到2000萬美元上下。原企業業主能保留一定的股份，但私募股權公司通常會至少收購到達到享有實質控制權。

私募購併浪潮創造出水電新貴

這波私募收購浪潮造就了一群新的百萬富翁：揮汗如雨的技術工人。萊斯表示，自己的公司納入Redwood旗下後，收入穩定了許多，也讓他能專注於技術工作而減少管理負擔。

Redwood目前擁有35家公司，藉由資本注入和業務擴展，許多家族企業老闆發現，自己不光能一夜致富，還可以給家人更好的生活與給出更多陪伴他們的時間，實現了遠遠超過自己單打獨鬥的成就。

對於大多數技術工人來說，這樣的購併讓他們的薪水提升，創造了更多職業發展的機會。然而，這些變化並非完全沒有代價。

專業技術活轉向追求績效導向

一些人發現，公司的重心從單純的技術服務，轉向追求銷售成長。有員工在線上論壇中抱怨，過去的日常維修工作變成了「推銷新系統」，這種變化讓他們感到失落和不滿。

批評者認為，私募股權對獲利數字的追求，可能導致客戶承擔更高的費用，並且降低了對客戶服務品質的追求。

儘管如此，許多技術工人看到了「美國夢」的新版本。他們發現，自己原來同樣可以通過努力工作和技術專業，改寫自己的命運。

資料來源：WSJ、friendlygroup、achrnews

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