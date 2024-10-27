快訊

康芮恐成57年來首個11月登陸颱風 周四變天豪雨炸3地「下到紫爆」

即起國道展開「未繫安全帶」交通大執法 昨天深夜3小時取締243件

水電工一夜變百萬新貴！「傳統冷氣水電行」為何變私募基金收購大熱門

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.私募股權公司積極收購美國家庭服務業小企業，收購金額從百萬至數千萬美元不等，造就了許多技術工人成為百萬富翁。

2.家庭服務業因市場分散、穩定需求與抗衰退特性，吸引大量私募資金進駐，整合後的盈利能力也顯著增強。

你相信嗎，私募基金正大舉收購水電行、冷氣行和暖氣行。

這幾年，因為公司被收購而一夕成為百萬富翁的故事，不只在科技業發生；在人們住家隔壁的水電冷氣行，現在也成了私募基金收購的目標！資本正企圖將這些獨立小公司，整合成更大、正賺錢的集團。

這股潮流，也讓手握扳手或螺絲起子的藍領階層，資產飛升。在美國亞利桑那州的萊斯（Aaron Rice）就是一個真實的例子。

十年前，他和夥伴創辦了一家管線公司，專門做下水道檢查和維修。長期以來，他對外來投資者心存懷疑，認為他們不懂在地需求，也不理解這門技術活，只是想快速牟利。

然而，當一家由私募股權支持、名為Redwood Services的公司提出收購請求時，他改變了心意，因為他們看起來真正了解這項業務。

私募股權的新獵場：家庭服務業

據PitchBook的資料，2022年以來，全美已有近800家HVAC（heating, ventilation, and air conditioning.）、管道和電氣公司被私募基金收購。

這些HVAC公司通常屬於家族企業，規模不大，缺乏資源去提升效率或擴展市場，卻擁有穩定的在地需求基本盤。

Friendly Group的企業發展副總裁諾斯沃西（David Noseworthy）解釋道：「這些行業極為分散，數十萬家小公司提供了眾多的購併機會。」

為什麼私募基金會對這類行業感興趣呢？第一，它享有穩定的有機成長，新建房屋需要冷氣水電，老舊房屋也有提升設備節能效率的需球。其次是，此業務具備抗衰退能力，即使在經濟低迷時，業務依然穩定，因此吸引了投資人。

華爾街日報》指出，針對較小規模的公司，私募股權公司平均約以100萬美元收購，而更大規模的公司則可達到2000萬美元上下。原企業業主能保留一定的股份，但私募股權公司通常會至少收購到達到享有實質控制權。

私募購併浪潮創造出水電新貴

這波私募收購浪潮造就了一群新的百萬富翁：揮汗如雨的技術工人。萊斯表示，自己的公司納入Redwood旗下後，收入穩定了許多，也讓他能專注於技術工作而減少管理負擔。

Redwood目前擁有35家公司，藉由資本注入和業務擴展，許多家族企業老闆發現，自己不光能一夜致富，還可以給家人更好的生活與給出更多陪伴他們的時間，實現了遠遠超過自己單打獨鬥的成就。

對於大多數技術工人來說，這樣的購併讓他們的薪水提升，創造了更多職業發展的機會。然而，這些變化並非完全沒有代價。

專業技術活轉向追求績效導向

一些人發現，公司的重心從單純的技術服務，轉向追求銷售成長。有員工在線上論壇中抱怨，過去的日常維修工作變成了「推銷新系統」，這種變化讓他們感到失落和不滿。

批評者認為，私募股權對獲利數字的追求，可能導致客戶承擔更高的費用，並且降低了對客戶服務品質的追求。

儘管如此，許多技術工人看到了「美國夢」的新版本。他們發現，自己原來同樣可以通過努力工作和技術專業，改寫自己的命運。

資料來源：WSJ、friendlygroup、achrnews

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文水電工一夜變百萬新貴！傳統冷氣水電行，為何變私募基金收購大熱門

延伸閱讀

工人 水電 美國 華爾街日報

延伸閱讀

幫台積電美廠配管待遇曝！水電工月領14萬 內行揭「當地價」：算少了

水電創業很難失敗？他指很少有「老闆跑路」 網另推這行：賺到流湯

電視突然沒訊號！橘貓師傅嚴肅監督工人修繕：給我認真點 揪出斷訊主因牠秒裝死

房間突然變暗！「專業水電師傅」秒爬梯子幫換燈泡：沒有我就沒這個家了

相關新聞

遭台積電停止代工訂單…算能陷白手套風波 喊冤：從未與華為有業務關係

晶片業白手套風波愈演愈烈，美國商務部近期調查台積電是否與其他晶片設計公司一起向已遭晶片出口限制的華為供應7奈米晶片。大陸...

印尼買不到iPhone 16！蘋果沒做到一件事 慘遭當局禁售

由於蘋果公司未能達到印尼當局的投資目標，旗下最新款的iPhone 16已在當地遭到禁售，不過，若是旅客或機組員基於個人用...

32歲被開除2次！她靠4創業秘訣月收60萬 自己都驚訝「我完全沒想到」

今年32歲的亞裔美國人江琴（Jean Kang）從來沒有想過自己會創業。然而她卻在職涯第8年踏上創業之路，並成功將副業變成每月收入高達...

水電工一夜變百萬新貴！「傳統冷氣水電行」為何變私募基金收購大熱門

你相信嗎，私募基金正大舉收購水電行、冷氣行和暖氣行。

這家科技公司一邊裁員、一邊辦Party給留下來的人⋯在想什麼？

疫後，許多科技公司都取消遠距上班，像是亞馬遜2023年5月先要求員工一週進辦公室3天，今年9月又要求員工明年起要每天進辦公室。而戴爾不久前...

Visa警告 「數位扒竊」新作案手法猖獗 建議在帳戶內設置購物警報

美國Money20/20會議將於10月27日至30日在拉斯維加斯舉行，跨國金融服務公司、數位支付領城龍頭Visa在會議前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。