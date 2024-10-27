這家科技公司一邊裁員、一邊辦Party給留下來的人⋯在想什麼？

摘要 有不少科技公司都宣布取消遠距上班，如亞馬遜（Amazon）規定，明年起一週起5個工作天都必須進辦公室，戴爾（Dell）則宣布全遠距上班員工將失去升遷資格。但瑞典串流音樂平台Spotify卻依然堅持讓員工全遠距上班，背後蘊藏著該公司的轉型大計。

疫後，許多科技公司都取消遠距上班，像是亞馬遜2023年5月先要求員工一週進辦公室3天，今年9月又要求員工明年起要每天進辦公室。而戴爾不久前也告訴員工，完全遠距工作的員工，將不再有升遷機會。

但瑞典音樂串流平台Spotify，卻反其道而行，允許員工繼續居家上班，還會請當紅歌手到公司來表演，吸引員工偶爾進辦公室。

2021年2月，在疫情越來越嚴重下，Spotify開始「隨地工作」政策，允許員工自行決定何時在家工作或返回辦公室。

隨疫情趨緩，取消遠距工作的公司越來越多。皮尤研究中心（Pew Research Center）調查顯示，2023年全遠距上班的人僅略高於三分之一，低於前一年的43％，但Spotify反而繼續維持原有政策。

「工作不是你來的地方，而是你做的事情。」Spotify人資長柏格（Katarina Berg）表示，「你不能花很多時間雇用成年人，卻把他們當成小孩一樣對待。」

依然在努力提供進辦公室的誘因

然而，Spotify也憂心遠距工作會不利協作和創新，一方面與瑞典斯德哥爾摩學院合作找出解方，另方面也提供誘因，吸引員工到辦公室和同儕互動。

例如，他們會舉辦「聆聽會」，邀請靈魂拾荒者（Rag ‘n’ Bone Man）等流行歌手到辦公室表演。柏格認為，會到Spotify工作的人，多半熱愛音樂，因而他們會找到讓員工想來辦公室的原因，而非一味強迫。

另外，Spotify每年都會挑選一個星期作為「核心週」（core week），要每個團隊都聚在一起協作、討論策略。「這可以激勵員工，而且效果非常好，」柏格觀察。

「隨地工作」政策，不只讓Spotify在2022年第二季的員工流失率比2019年同期大減15％，更提高人才多樣性。而這一切，都和Spotify去年進行的改革有關。

裁員後降低衝擊的手段

2023年Spotify三度裁員，一共裁掉2300人，雖然使該公司今年市值幾乎翻倍，今年第二季單季營收也持續創新高，但裁員卻已動搖內部士氣。《財富雜誌》（Fortune Magazine）認為，Spotify不可能再進一步出重手，取消該公司受歡迎的「隨地工作政策」，使士氣更加低迷。

因此，Spotify在裁員後，除了允許員工遠距上班，更無所不用其極的討好在職員工。如去年1月、6月累積裁員800人後，8月卻又在美國紐約舉辦Spotifest公司員工專屬音樂節，有名DJ迪波洛（Diplo）、饒舌歌手T-Pain助陣，更請來一票雜技演員、變裝表演者，現場甚至還有理髮、照相亭、紋身等攤位款待員工。

一名前員工向《商業內幕》（Business Insider）不滿表示，「他們（指Spotify高層）表示正在削減成本，但隨後又繼續大撒幣。」對此，柏格緩頰，「你必須讓人覺得生活仍在繼續」，而這些活動是「安撫員工情緒」的有效方式，向員工保證不會再有進一步裁員發生。

當他們用各種手段，持續攏絡多次裁員後仍倖存的這群菁英們，其實顯示Spotify正從高速成長的新創企業，過渡到成熟公司，因此需要改行精兵策略。

柏格指出，過去大多數執行長只在意產品和財報數字，但如今慢慢意識到，唯有優秀人才，才能開發一流的產品。也因此，Spotify執行長艾克（Daniel Ek）如今更重視人才保留、員工參與，迎向公司發展的下一階段。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文這家科技公司一邊裁員、一邊辦Party給留下來的人⋯在想什麼？》