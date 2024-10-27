阻俄羅斯規避烏戰制裁 G7同意加強行動

七大工業國集團（G7）各國財政部長今天矢言將加強措施，防止俄羅斯規避因入侵烏克蘭而面臨的制裁。

法新社報導，G7在美國華府開會並於會後發布聲明指出：「我們致力於採取更多舉措，以因應違反油價上限的情況。」聲明並未進一步說明細節。

2022年12月，為懲罰俄國侵烏，G7、歐洲聯盟與澳洲取得共識向俄國原油買家施壓，要求購買價格不得超過訂定上限。

這項協議的目的在限縮俄國石油的銷售與收入，但幅度又不至於劇烈到造成全球油價飆升。

但某些國家，特別是中國，這段時間持續在罔顧價格上限規定下進口俄羅斯原油。

G7各國財長表示，他們將採取額外措施，以「增加俄國利用影子艦隊來逃避制裁的成本」。

官員表示，俄羅斯利用的影子油輪船隊當中，許多是老舊、無標記且維護不善的船隻，透過未確實申報貨物或行程的方式來規避制裁。

美國和歐盟已經動手制裁其中幾艘船隻及其船東，特別是俄羅斯政府所有的油輪集團「索夫科姆弗洛特」（Sovcomflot）。

G7各國財長表示，他們打算「加強努力，防止金融機構出手支持俄國逃避制裁」。

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）表示，俄羅斯金融機構已經建立了一個外國子公司網絡，以方便採購或銷售受制裁的商品。

加入G7這場部長級會議的還包括7國央行總裁，以及國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）和經濟合作暨發展組織（OECD）的高層官員。