美大選逼近 債市震盪

美國公債上周五（25日）賣壓再起，殖利率回升，使基準的10年期公債殖利率周線連六升，六周升幅為一年來最大。分析師提醒投資人，11月5日美國總統選舉日迫近，債市進入不確定期。

美國2年期公債殖利率25日攀升3.1個基點至4.096%，是8月15日以來最高。債券殖利率與價格呈反向關係。

10年期美債殖利率25日攀升3.1個基點至4.232%，周線升幅達15.8個基點，已連六周走高，期間升幅總計58.3個基點。

自9月中以來，美國公債殖利率大致走高，除了經濟成長力道穩健降低聯準會再次大幅降息可能性外，另一主因是選舉賭盤和民調顯示共和黨總統候選人川普勝選機率升高。投資人擔心，共和黨若大獲全勝，拿下白宮和國會兩院，有利川普兌現減稅和關稅競選支票，那將推升財政赤字，也將導致通膨復熾，都不利美債後市。

市場專家提醒投資人，債市進入不確定時期，一來經濟前景仍不明，颶風侵襲美國可能導致下月初公布的10月就業數據遭扭曲；二來選舉結果難以逆料，慎防11月5日大選後市場波動加劇、價格走勢更戲劇化。

Advisors Capital基金經理人凱利與史特勞斯已勸告客戶此時不宜貪圖高殖利率而拉長存續期，或持有劣質公司債承擔更大的信用風險。