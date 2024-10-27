日國會今改選政策指標 日銀邁向升息之路恐添變數

日本眾議院27日將舉行改選，執政黨自民黨有可能輸掉十多年來維持的國會多數地位，對已經動盪不安的地緣政治局勢增添新變數，也可能令日本央行邁向升息之路面臨複雜局面。

路透報導，日本首相石破茂所屬的自民黨，自2012年來一直掌握眾議院多數，並透過與公明黨結盟，掌控著參議院。但自民黨政治獻金醜聞引發民眾不滿、再加上日本持續高漲的生活成本，已讓該黨在這次選戰中飽受威脅。

據朝日新聞21日民調，自民黨可能會在這次選舉中最多輸掉原本247席中的50席，公明黨也可能剩不到30席，使該聯盟的總席次不到過半數所需的233席。

雖然自民黨仍將輕易成為國會最大黨，但許多選票可能流向最大在野黨立憲民主黨。朝日新聞估計，立憲民主黨可能拿下140席。

若執政聯盟失去國會多數，自民黨就將必須再尋求其他政黨合作加入聯盟，那將使石破茂在政策方面更綁手綁腳，並可能使日銀在撤出數十年來的寬鬆貨幣刺激上更舉步維艱。

岡三證券首席債券策略師長谷川直也表示：「許多在野黨和執政黨的人士都呼籲採取措施提高薪資，這可能使日銀更難以升息，直到明年出現更明確的薪資情勢。」「如果執政聯盟敗選，市場將開始把激進財政支出、延後升息的可能性納入價格考量。」

石破茂還有一個選擇，就是把那些因為醜聞而遭開除、以無黨籍在自民黨未提名候選人的選區參選的議員恢復黨籍。他們當中有許多人都料將當選，透過恢復黨籍，或許能讓自民黨確保單一政黨多數。

但這麼做對石破茂來說相當冒險。據朝日新聞調查，政治獻金醜聞是最多選民考量的因素。雖然前首相岸田文雄並未牽扯到這樁醜聞，但他上個月仍因此下台。

石破茂希望利用改變來鞏固政權，因而立即宣布提前國會改選，但他10月上任後的支持度卻一路下滑。據國營電視台NHK 21日發布民調，石破茂內閣過去一周支持率從44%下滑至41%。