以色列襲擊伊朗油市緊張 兩大原油期貨周漲4%

以色列26日清晨襲擊伊朗的軍事設施，報復伊朗本月初空襲行動，是中東衝突升級最新發展，但以國顯然未鎖定伊朗石油和核子設施，且據傳事前已通知伊朗。專家認為這是最佳情境，但仍須觀察伊朗最高領袖的回應。

以國在26日拂曉前發動三波行動，持續約四小時，宣布擊中飛彈製造設施和防空據點等軍事目標，並說任務已「完成」，暗示無計畫發動更多攻擊。這次行動似乎經過校準，避免引發嚴重報復。

以色列空襲伊朗要點 圖／經濟日報提供

伊朗事前揚言，如果石油和核設施遇襲，將強力反擊。該國表示，這次攻擊鎖定軍事中心，包括首都所在的德黑蘭省、以及西部胡齊斯坦省和伊拉姆省，有兩名士兵遇害。當地未報導有重大損害，美國呼籲以國避免攻擊的石油和核子設施，也似乎沒有遭到破壞。

由於國際原油期貨市場已收盤，油價尚未反映最新事件，但上周行情似已納入考量中東衝突，布蘭特原油12月期貨25日收盤上漲2.25%至每桶76.05美元，西德州原油12月期貨漲2.27%至每桶71.78美元，兩大原油期貨一周漲幅約4%。

美國加州大學洛杉磯分校政治學家凱伊說：「以色列看來把攻擊縮限在軍事目標，而非核子或石油基礎設施，這是讓本輪行動受到控制的最佳情境，伊朗若想找下台階，這是極佳藉口。不過如今以色列和伊朗爆發直接公開的衝突，局面仍大不相同。」

美國官員透露，以色列在行動前數小時知會美方，但美方未參與。另外，Axios網站報導，以色列襲擊前也透過第三方通知伊朗，並警告伊朗不要做出回應。

摩達地緣政治公司創辦人摩達指出，伊朗最高領袖哈米尼未來幾天的聲明是關注重點，要是哈米尼說，伊朗無意與美開戰，以色列卻試圖挑起戰事，將是重大的降溫指標。相反地，倘若他說準備開戰，要發動報復，代表風險擴大，注意關鍵是伊朗的回應速度。

伊朗官員在空襲前揚言，若以色列傷害重要能源設施，將發射千枚飛彈還擊，還可能瞄準中東航運。但以方攻擊目標若只限於軍事設施，且傷害微小，伊朗也許不會回擊。儘管如此，兩國報復攻擊不斷，仍讓外界憂慮會有更嚴重衝突，打亂石油輸出，推升油價。

以色列本次行動，是報復伊朗1日對該國發射約200枚彈道飛彈。伊朗則說，1日空襲是因以國暗殺真主黨和哈瑪斯高層。這些衝突彰顯去年10月7日爆發的以哈戰事，進一步擴大。以色列和伊朗過往長期大打代理戰爭，但今年來已兩度直接交火。