聽新聞
0:00 / 0:00

AI晶片需求旺盛帶動股價漲勢 輝達市值一度超車蘋果

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
輝達。美聯社
輝達。美聯社

繪圖處理器大廠輝達（NVIDIA）25日盤中一度擠下蘋果、登上全球市值最高企業寶座，反映人工智慧（AI）晶片需求旺盛帶動股價漲勢欲罷不能。

LSEG的數據顯示，輝達股票市值25日短暫觸及3.53兆美元，比蘋果的3.52兆美元更勝一籌。

不過，輝達收盤漲幅收斂至0.8%，市值為3.47兆美元，名列第二；蘋果股價收漲0.4%，市值3.52兆美元，保住市值王座；微軟股價漲0.8%，以3.18兆美元市值排名第三。

今年6月輝達也曾短暫躍上全球市值第一高，但後來又被微軟和蘋果超越。科技三雄市值爭霸已激戰數月，排名頻頻洗牌。

微軟、Google母公司Alphabet和Meta Platforms等科技巨人正砸重金投入AI軍備競賽，讓身為當前首屈一指AI晶片供應商的輝達成為最大贏家。

驅動輝達這波股價漲勢的利多消息，是晶圓代工龍頭台積電上季獲利激增54%，凸顯AI晶片需求仍旺，而資料儲存設備大廠威騰（WD）獲利優於預期，也使投資人更樂觀看待資料中心需求展望。對照下，蘋果面臨iPhone需求溫吞的挑戰。

AI 蘋果 輝達

延伸閱讀

輝達在印度算力較1年前增20倍！黃仁勳：善用AI贏得更多工作機會

鴻海、廣達擴產 迎大單

台積電海外廠複製學徒制 奏效

輝達股價飆高 與蘋果搶爭全球最有價值企業

相關新聞

美超級財報周股市風向球 市場關注AI投資成果

美國科技股上周五（25日）勁揚，帶動那斯達克綜合指數盤中攻抵歷史新高，然而標普500指數和道瓊工業指數中止一連六周的漲勢...

AI晶片需求旺盛帶動股價漲勢 輝達市值一度超車蘋果

繪圖處理器大廠輝達（NVIDIA）25日盤中一度擠下蘋果、登上全球市值最高企業寶座，反映人工智慧（AI）晶片需求旺盛帶動...

男主內 女主外 華爾街女性背後 有「家庭煮夫」默默付出

許多在華爾街叱吒風雲的成功女士，背後都有一位默默付出的「家庭煮夫」(Househusband)，待在家裡料理家務，好讓妻...

以色列襲擊伊朗油市緊張 兩大原油期貨周漲4%

以色列26日清晨襲擊伊朗的軍事設施，報復伊朗本月初空襲行動，是中東衝突升級最新發展，但以國顯然未鎖定伊朗石油和核子設施，...

日國會今改選政策指標 日銀邁向升息之路恐添變數

日本眾議院27日將舉行改選，執政黨自民黨有可能輸掉十多年來維持的國會多數地位，對已經動盪不安的地緣政治局勢增添新變數，也...

美大選逼近 債市震盪

美國公債上周五（25日）賣壓再起，殖利率回升，使基準的10年期公債殖利率周線連六升，六周升幅為一年來最大。分析師提醒投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。