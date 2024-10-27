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AI晶片需求旺盛帶動股價漲勢 輝達市值一度超車蘋果
繪圖處理器大廠輝達（NVIDIA）25日盤中一度擠下蘋果、登上全球市值最高企業寶座，反映人工智慧（AI）晶片需求旺盛帶動股價漲勢欲罷不能。
LSEG的數據顯示，輝達股票市值25日短暫觸及3.53兆美元，比蘋果的3.52兆美元更勝一籌。
不過，輝達收盤漲幅收斂至0.8%，市值為3.47兆美元，名列第二；蘋果股價收漲0.4%，市值3.52兆美元，保住市值王座；微軟股價漲0.8%，以3.18兆美元市值排名第三。
今年6月輝達也曾短暫躍上全球市值第一高，但後來又被微軟和蘋果超越。科技三雄市值爭霸已激戰數月，排名頻頻洗牌。
微軟、Google母公司Alphabet和Meta Platforms等科技巨人正砸重金投入AI軍備競賽，讓身為當前首屈一指AI晶片供應商的輝達成為最大贏家。
驅動輝達這波股價漲勢的利多消息，是晶圓代工龍頭台積電上季獲利激增54%，凸顯AI晶片需求仍旺，而資料儲存設備大廠威騰（WD）獲利優於預期，也使投資人更樂觀看待資料中心需求展望。對照下，蘋果面臨iPhone需求溫吞的挑戰。
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