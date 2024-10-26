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華為白手套抓到了？ 台積電傳切斷對「這家大陸晶片公司」供貨
美國科技媒體The Information報導，台積電已於本月稍早停止為中國大陸晶片設計公司廈門算能科技生產晶片，因為台積電和美國商務部官員最近發現，台積電為該公司生產的半導體，與華為設計和販售的AI晶片有相似之處。
據The Information報導，廈門算能科技是由大陸加密貨幣大亨詹克團在2019年創立，且銷售產品給大陸地方政府。據報導，台積電過去幾年已銷售數十萬片晶片給廈門算能科技。
彭博日前報導，台積電本月發現，為一家特定客戶生產的晶片最終流到華為手上，可能違反美國的制裁規定。在台積電停止供應華為晶片四年多後，這項發現引發了對華為如何取得先進晶片的疑問。The Information的報導似乎指出廈門算能科技就是這家公司。
台積電上周稍早表示，公司致力於遵守所有適用的規定和法規，並已主動向美國商務部進行溝通。該公司並補充說，自2020年9月中旬以來，就沒有向華為供貨。
台積電26日又再度重申先前的回應，表示已主動向美國商務部通報此一狀況，並將繼續配合。
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