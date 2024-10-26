美能源業化石燃料發電占比增 過去4個月超越大陸

自今年6月以來，美國電力公用事業依賴化石燃料發電的比例已超過中國的同業，嚴重損害美國聲稱能源轉型行動領導者的說法。

路透社報導，根據能源智庫Ember的數據，美國電力公用事業過去4個月依靠化石燃料發電的比例平均占總發電量的62.4%。

儘管中國是世界上最大的發電國和污染國，美國化石燃料的發電占比超過了中國同期的60.5%。

由於空調使用量增加，美國夏季國內電力需求達到高峰對化石燃料的依賴度較高，而中國在經濟持續放緩的情況下，對化石燃料的依賴相對較低。

儘管如此，美國較高的化石燃料依賴度凸顯中國在提高潔淨能源發電量方面的積極性，也使得中國比美國更接近化石燃料使用的峰值。

如果美國未能迅速減少使用化石燃料發電或快速提高潔淨能源產量，美國在能源產業的脫碳努力可能會落後其他主要經濟體，並失去作為氣候行動倡議領導者的可信度。