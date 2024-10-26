快訊

淡水捷運站爆人潮！粉專提醒「不要再前往」又刪文 北捷解釋了

高雄萬聖節活動人潮擠爆捷運站 民眾怒轟交管破功：疏運沒規劃

宜蘭五結重大車禍…轎車疑過彎失速飛越分隔島撞對向2車 釀4傷1命危

「錢都被困住」大陸資本管制、葡萄酒需求疲軟 中資撤出波爾多酒莊

中央社／ 法國聖馬丁迪皮25日綜合外電報導
經過十多年的搶購熱潮，許多大陸投資人紛紛出售手中的波爾多酒莊。示意圖／ingimage ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
經過十多年的搶購熱潮，許多大陸投資人紛紛出售手中的波爾多酒莊。示意圖／ingimage ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

經過十多年的搶購熱潮，許多中國投資人紛紛出售手中的波爾多（Bordeaux）酒莊，他們原本憧憬著優雅的法國生活和國內市場的良好收益，卻因為中國資本管制等原因退出市場。

法新社報導，中國的資本管制、亞洲對葡萄酒的需求疲軟，以及低估經營法國酒莊的成本，都是使一度熱衷於此的中國買家紛紛退場的原因。

早在2009年，拉圖拉甘酒莊（Chateau Latour Laguens）便成為首批被中國企業收購的波爾多（Bordeaux）酒莊，中企當時深信該酒莊的葡萄酒可以在中國國內市場帶來可觀收益。

法國西南部的其他200多座酒莊也陸續被收購。

然而，許多酒莊近期正失去其中國籍東家。

法國當局今年5月沒收了海昌集團創始人、中國大亨曲乃傑於2010年代收購的9座酒莊，理由是他使用中國政府資金從事洗錢。

2022年，金兔、御兔、大羚羊和藏羚羊等中國業者取名的酒莊從波爾多地圖上消失。當香港思格威酒業集團（SGV Wines）將這4座莊園轉售給法國投資者後，莊園便恢復原名。

波爾多酒莊地產專家李莉娟解釋，許多其他酒莊也正以低價出售。她說，北京當局對資金實行嚴格控管的決定，對已經因波爾多葡萄酒產量過剩而受挫的市場造成打擊。

李莉娟說：「中國投資人的資金無法再於海外投資，因為他們的錢都被困在中國了。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

投資人 法國 葡萄酒

延伸閱讀

保護法國宗教遺產 聖母院12月8日重開擬收5歐元

竹市光復中學辦公益路跑 法國交換生響應共助身障者

黎巴嫩危機 法國召開國際會議募得逾250億人道援助

家樂福「微醺酒友會」週五開跑 首推超值福箱有機會1.5折帶回拉菲堡一軍紅酒

相關新聞

美投資級債「破盤價」？法人解析：把握降息初期逢低入手時機

這波聯準會降息後美債價格雖然有所回升，但現在仍低於長期平均價，保德信指出，目前的美國投資級債價格距離歷史均值仍有一段上漲...

「超級財報周」將近…那指創盤中新高 大選、Fed影響投資氣氛

科技股周五攀升，帶動那斯達克綜合指數盤中攻抵歷史新高，而標普500指數和道瓊工業指數一連六周漲勢告終。接下來面臨科技巨人...

美能源業化石燃料發電占比增 過去4個月超越大陸

自今年6月以來，美國電力公用事業依賴化石燃料發電的比例已超過中國的同業，嚴重損害美國聲稱能源轉型行動領導者的說法

「錢都被困住」大陸資本管制、葡萄酒需求疲軟 中資撤出波爾多酒莊

經過十多年的搶購熱潮，許多中國投資人紛紛出售手中的波爾多（Bordeaux）酒莊，他們原本憧憬著優雅的法國生活和國內市場...

選舉迫近 美債面臨危機或轉機？10年期殖利率周線連六升

美國公債25日賣壓再起，殖利率回升，使基準的10年期公債殖利率周線連六升，六周升幅為一年來最大。分析師提醒投資人，11月...

法國財政紀律未充分改善 穆迪調降信評展望至負面

國際信用評等機構穆迪（Moody's）今天以財政疑慮為由，將法國信評展望從「穩定」降至「負面」，意味未來有可能降級信評

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。