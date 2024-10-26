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法國財政紀律未充分改善 穆迪調降信評展望至負面

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
國際信用評等機構穆迪（Moody's）今天以財政疑慮為由，將法國信評展望從「穩定」降至「負面」，意味未來有可能降級信評。圖／路透社
國際信用評等機構穆迪（Moody's）今天以財政疑慮為由，將法國信評展望從「穩定」降至「負面」，意味未來有可能降級信評。圖／路透社

國際信用評等機構穆迪（Moody's）今天以財政疑慮為由，將法國信評展望從「穩定」降至「負面」，意味未來有可能降級信評。

法新社報導，穆迪表示，這波調整是反映「法國政府將不太可能採取應有措施，來防止預算赤字持續超出預期，以及阻止債務承受能力惡化」。

穆迪在聲明中說，法國信評維持在Aa2，這是考量到其擁有「大型、富裕和多元化的經濟」。

但之所以調降信評展望，穆迪表示法國財政惡化情況「超出我們預期，且與類似評級國家正朝向公共財政強化的趨勢相較，形成對比」。

法國新任財政部長阿曼德（Antoine Armand）今天注意到穆迪舉動，但重申法國能夠進行「影響深遠的改革」。

他並表示有些措施已有成果，且法國經濟實力仍在，他也矢言讓國家財政恢復水準。

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