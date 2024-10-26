輝達股價飆高 與蘋果搶爭全球最有價值企業

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
市場對輝達公司專業人工智慧（AI）晶片需求旺盛，推升股價創新高，並一度超越蘋果公司，躍升為全球最有價值企業。路透
市場對輝達公司專業人工智慧（AI）晶片需求旺盛，推升股價創新高，並一度超越蘋果公司，躍升為全球最有價值企業。路透

市場對輝達公司（Nvidia）專業人工智慧（AI）晶片需求旺盛，推升股價創新高紀錄，並一度超越蘋果公司（Apple）躍升為全球最有價值企業。

路透社報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，輝達股市價值一度達3.53兆美元，高於蘋果的3.52兆美元。

最新報價顯示，輝達股價上漲2.2％，市值達3.52兆美元；蘋果股價上漲0.9％，市值達3.54兆美元。

今年6月，輝達曾躍升為全球最有價值企業，不久後被微軟公司（Microsoft）和蘋果超越。

微軟目前股價上漲1.3％，市值達3.20兆美元。

輝達是AI運算處理器占主導優勢的供應商，在微軟、Alphabet、Meta Platforms和其他重量級企業競賽中成為最大贏家。

威騰電子公司（Western Digital）公布季度獲利擊敗分析師預期，提升市場對資料中心需求的樂觀看法，激勵輝達和其他半導體股今天走強。

蘋果預定10月31日公布季報，倫敦證券交易所集團數據顯示，分析師平均預測營收年增5.55％至945億美元。

相較之下，分析師平均預測輝達營收年增將近82％至329億美元。

倫敦 分析師 半導體

延伸閱讀

台積電海外廠複製學徒制 奏效

最牛一輪／佳必琪夠力 群益43俏

鴻海、廣達擴產 迎大單

就市論勢／IC設計、IP股 伺機回補

相關新聞

全球財經會議最熱話題 金融市場憂「川普2.0」風險

距離11月5日的美國總統大選倒數不到兩周，全球財經領袖和金融市場投資人也日益憂慮美國前總統川普可能重返白宮的「川普2.0...

輝達股價飆高 與蘋果搶爭全球最有價值企業

市場對輝達公司（Nvidia）專業人工智慧（AI）晶片需求旺盛，推升股價創新高紀錄，並一度超越蘋果公司（Apple）躍升...

Coach母公司併購案遭封殺 打造美國精品巨頭夢碎

美國一位法官24日封殺Coach母公司Tapestry想以85億美元併購Michael Kors母公司Capri一案。C...

歐元區通膨預期 探三年低點

最新調查顯示，歐元區消費者對未來一年的通膨預期，下滑至三年來最低水準，接近歐洲央行（ECB）的2%目標。

賓士失速 上季獲利腰斬

德國車廠賓士（Mercedes-Benz）25日發布，第3季集團獲利腰斬，核心的汽車部門獲利更銳減逾六成，主因為經濟環境...

世銀挺女性參與全球經濟

世界銀行24日宣布了一項新的性別戰略，目標是增加女性的經濟機會，並透過社會的保護與取得寬頻和資本，讓女性可以參與全球經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。