輝達股價飆高 與蘋果搶爭全球最有價值企業

市場對輝達公司（Nvidia）專業人工智慧（AI）晶片需求旺盛，推升股價創新高紀錄，並一度超越蘋果公司（Apple）躍升為全球最有價值企業。

路透社報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，輝達股市價值一度達3.53兆美元，高於蘋果的3.52兆美元。

最新報價顯示，輝達股價上漲2.2％，市值達3.52兆美元；蘋果股價上漲0.9％，市值達3.54兆美元。

今年6月，輝達曾躍升為全球最有價值企業，不久後被微軟公司（Microsoft）和蘋果超越。

微軟目前股價上漲1.3％，市值達3.20兆美元。

輝達是AI運算處理器占主導優勢的供應商，在微軟、Alphabet、Meta Platforms和其他重量級企業競賽中成為最大贏家。

威騰電子公司（Western Digital）公布季度獲利擊敗分析師預期，提升市場對資料中心需求的樂觀看法，激勵輝達和其他半導體股今天走強。

蘋果預定10月31日公布季報，倫敦證券交易所集團數據顯示，分析師平均預測營收年增5.55％至945億美元。

相較之下，分析師平均預測輝達營收年增將近82％至329億美元。