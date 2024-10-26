全球財經會議最熱話題 金融市場憂「川普2.0」風險

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國前總統川普。 （歐新社）
美國前總統川普。 （歐新社）

距離11月5日的美國總統大選倒數不到兩周，全球財經領袖和金融市場投資人也日益憂慮美國前總統川普可能重返白宮的「川普2.0」風險，中國大陸則把握機會，向美國盟邦或夥伴發動魅力攻勢。

彭博資訊報導，在本周國際貨幣基金（IMF）與世界銀行年會上，公開研討會、座談討論或閉門晚宴的與會者，話題不時轉向美國總統大選，及川普可能二度入主白宮的話題。

若副總統賀錦麗當選，代表現行政策延續，川普則揚言要顛覆全球貿易，威脅將對中國大陸進口商品徵收60%關稅，對其他所有國家徵收高達20%的關稅。IMF一位高層官員表示，這兩位候選人的貿易政策大相逕庭，帶給市場和決策者「高度不確定性」。

20國集團（G20）的各種會議也都有意無意暗指川普當選的風險，例如G20財金首長會公報指出，全球經濟有望軟著陸，同時呼籲抗拒貿易保護主義，部長會議也認為，須加速改革世界貿易組織（WTO），建立「更快速、靈活而有效」的衝突解決機制。

與會者也忙於吸收各種最新資訊，例如高盛舉辦的客戶晚宴邀請民調專家施佛發表主題演講，摩根大通投資人研討會主題為「川普獲勝勢不可當？」，主講者包括歐巴馬政府的副幕僚長梅西納和川普資深顧問貝森特。

中國大陸則放軟身段，積極爭取美國盟邦的支持，包括希望中日關係能有「新出發」、緩和與印度間的關係、有意改善與英國及澳洲之間的關係，以減少外交摩擦，從而幫助緩和川普可能勝選帶來的經濟衝擊。

北京的中國與全球化中心創始人王輝耀認為，開發中國家願意加強對陸關係，部分原因在於也希望防範美國政策日益傾向於保護主義的風險。

川普 美國

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