世銀挺女性參與全球經濟

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

世界銀行24日宣布了一項新的性別戰略，目標是增加女性的經濟機會，並透過社會的保護與取得寬頻和資本，讓女性可以參與全球經濟。

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行在華府舉行年會期間，公布了2024到2030年性別戰略，其中設定2030年的目標是要讓超過3億人的女性可以使用寬頻網路、取得基本服務、金融服務、教育和工作機會。

這項戰略也設定了目標，要針對最貧窮和最弱勢的人，以社會保護方案支持2.5億人的女性，並且為超過8,000萬女性和女性領導的企業提供資本，以解決阻礙創業成長的限制。

世銀總裁彭安杰在一份聲明中說，「只要我們增加女性的經濟參與，不但能推動全球經濟，也可以鞏固家庭和社區。透過經濟賦權，我們正在搭建一座脫離貧窮的階梯，並儘可能的傳播希望與尊嚴」。

此外，為了促進女性和女性領導的企業獲得資金，世銀將與監管機關、金融機構、金融科技業者、孵化器、加速器和私募股權基金合作，防止放貸過程中的性別偏見，增強女性企業家的能力，改善獲得信貸和股權的機會。

世銀表示，很多項目已經在著手進行，未來還會擴大推動。例如，在尚比亞，世銀正在幫助該國政府將數位現金支付計畫的範圍擴大到近400萬名女性，同時為近6萬名婦女提供職業訓練、商業資本、創業指導和支持建立儲蓄小組。

世銀 性別

延伸閱讀

紐時：美財長葉倫 批評中國的貸款政策

世銀：全球26個最貧困國家 負債為18年來最高

網通業新一波換機潮來了 智易、達發、啟碁、合勤控、中磊接單爆發

散戶又成「韭菜」？世銀示警中經濟下行 股市風險陡增

相關新聞

全球財經會議最熱話題 金融市場憂「川普2.0」風險

距離11月5日的美國總統大選倒數不到兩周，全球財經領袖和金融市場投資人也日益憂慮美國前總統川普可能重返白宮的「川普2.0...

輝達股價飆高 與蘋果搶爭全球最有價值企業

市場對輝達公司（Nvidia）專業人工智慧（AI）晶片需求旺盛，推升股價創新高紀錄，並一度超越蘋果公司（Apple）躍升...

Coach母公司併購案遭封殺 打造美國精品巨頭夢碎

美國一位法官24日封殺Coach母公司Tapestry想以85億美元併購Michael Kors母公司Capri一案。C...

歐元區通膨預期 探三年低點

最新調查顯示，歐元區消費者對未來一年的通膨預期，下滑至三年來最低水準，接近歐洲央行（ECB）的2%目標。

賓士失速 上季獲利腰斬

德國車廠賓士（Mercedes-Benz）25日發布，第3季集團獲利腰斬，核心的汽車部門獲利更銳減逾六成，主因為經濟環境...

世銀挺女性參與全球經濟

世界銀行24日宣布了一項新的性別戰略，目標是增加女性的經濟機會，並透過社會的保護與取得寬頻和資本，讓女性可以參與全球經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。