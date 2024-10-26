世銀挺女性參與全球經濟

世界銀行24日宣布了一項新的性別戰略，目標是增加女性的經濟機會，並透過社會的保護與取得寬頻和資本，讓女性可以參與全球經濟。

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行在華府舉行年會期間，公布了2024到2030年性別戰略，其中設定2030年的目標是要讓超過3億人的女性可以使用寬頻網路、取得基本服務、金融服務、教育和工作機會。

這項戰略也設定了目標，要針對最貧窮和最弱勢的人，以社會保護方案支持2.5億人的女性，並且為超過8,000萬女性和女性領導的企業提供資本，以解決阻礙創業成長的限制。

世銀總裁彭安杰在一份聲明中說，「只要我們增加女性的經濟參與，不但能推動全球經濟，也可以鞏固家庭和社區。透過經濟賦權，我們正在搭建一座脫離貧窮的階梯，並儘可能的傳播希望與尊嚴」。

此外，為了促進女性和女性領導的企業獲得資金，世銀將與監管機關、金融機構、金融科技業者、孵化器、加速器和私募股權基金合作，防止放貸過程中的性別偏見，增強女性企業家的能力，改善獲得信貸和股權的機會。

世銀表示，很多項目已經在著手進行，未來還會擴大推動。例如，在尚比亞，世銀正在幫助該國政府將數位現金支付計畫的範圍擴大到近400萬名女性，同時為近6萬名婦女提供職業訓練、商業資本、創業指導和支持建立儲蓄小組。