賓士失速 上季獲利腰斬

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

德國車廠賓士（Mercedes-Benz）25日發布，第3季集團獲利腰斬，核心的汽車部門獲利更銳減逾六成，主因為經濟環境嚴峻，在中國大陸市場又遭遇激烈競爭。

賓士第3季集團淨利比去年同期下滑54%至17.2億歐元（18.6億美元），營收下滑6.7%到345.3億歐元，都低於分析師預期，息稅前盈餘（EBIT）年減48%至25.5億歐元。

其中，上季利潤率下滑到4.7%，遠低於該公司的最低8%目標，集團核心的汽車部門上季經調整後EBIT年比銳減64%至12億歐元（13億美元），遠低於分析師預期。賓士表示在中國大陸消費者持續削減奢侈開銷之際，定價疲軟、高利潤車款銷售減少，造成獲利大減。

賓士表示，本季營收將約與上季相當，今年全年汽車銷售將略低於去年。執行長康林松（Ola Kallenius）示警，中國大陸消費者對大手筆支出極為謹慎，因為中國大陸經濟持續疲軟、加上房地產市場危機，使消費者產生非常大的不確定感。賓士上季已兩度下修全年利潤率目標。

賓士上季業績與特斯拉財報形成強烈對比。

消費者

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