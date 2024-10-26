歐元區通膨預期 探三年低點

最新調查顯示，歐元區消費者對未來一年的通膨預期，下滑至三年來最低水準，接近歐洲央行（ECB）的2%目標。

道瓊社報導，據ECB在9月對19,000名歐元區消費者所做的每月調查，他們預期物價將在未來12個月上漲2.4%，低於8月調查的2.7%，並為2021年9月來最低的預期通膨。

消費者也預測，在截至2027年9月止的12個月內，通膨率將只有2.1%，低於前一個月調查的2.3%，並為2022年2月俄烏戰爭開打來的最低水準；這場戰爭引發了歐元區的能源和食物價格暴漲。

通膨預期的下滑，將可能讓ECB決策官員對通膨率在2025年穩定達成2%目標更具信心。雖然歐元區9月通膨率已下滑至1.7%，但預期在今年最後這幾個月將會回升，直到明年才會再度下滑。

ECB之所以關注通膨預期，是因為這將影響勞方在薪資談判中要求的薪資，並進而影響未來的物價漲幅。

雖然今年來指標通膨率已下滑，但ECB決策官員擔心，薪資的快速上漲可能刺激勞動密集的服務業調漲價格，且上漲速度快到會讓通膨率回升到超越其2%目標。

在24日的一場演講中，ECB首席經濟學家蘭恩表示，近期調查暗示薪資成長將在明年放緩。他說：「隨著通膨正常化，薪資談判正在逐漸喪失追趕（通膨率）的動機。」

另外，澳洲央行25日公布其連續第四年的會計損失，在截至6月底止的上一會計年度內虧損42億澳幣（27.8億美元），主因是其透過資產組合中的債券和其他資產賺取的利息，遠低於其付給商業銀行存戶的利息；這些債券和其他資產大多是央行在疫情期間、利率位在最低點時取得的。

雖然不影響貨幣政策，但從2021年開始的連年虧損，已讓澳洲央行的資產淨值全數蒸發。在6月30日，澳洲央行的資產淨值部位為負204億澳幣。

澳洲央行總裁布洛克說：「負的資產淨值並不影響我們的營運或展現政策機能的能力，但央行理事會認為，央行資本隨著時間修復是重要的。」