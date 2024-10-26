Coach母公司併購案遭封殺 打造美國精品巨頭夢碎

美國一位法官24日封殺Coach母公司Tapestry想以85億美元併購Michael Kors母公司Capri一案。Capri股價25日早盤暴跌45%，Tapestry股價大漲12%。

這起判決象徵美國聯邦貿易委員會（FTC）的一大勝利，粉碎了把Coach、Michael Kors、Kate Spade、Versace、Jimmy Choo等知名品牌全部納入同一家公司旗下的計畫，也挫敗了Tapestry想藉由併購Capri創造出一家美國企業，能與LVMH等歐洲精品巨頭相抗衡的盤算。

Tapestry去年8月宣布計劃併購Capri，FTC於今年4月提告，主張這樁合併案將使所謂的「較平價精品手提包」市場競爭受到抑制，可能導致價格提高，傷害到預算緊繃的消費者。Tapestry和Capri則主張，手提包市場競爭激烈，不只是相同價位的手提包，就連較高價品牌也推出較平價的產品。

不過，在歷經八天的審理後，美國紐約聯邦地方法官羅瓊（Jeniffer Rochion）認同FTC的主張，在厚達169頁的判決書指出，「托辣斯已來到時尚業」，並且發出臨時禁制令，在FTC透過其行政法院成案尋求永久封殺併購案的同時，阻止這兩家公司合併。在許多案例中，企業通常會在聯邦法官發布禁制令時，就放棄併購。

判決書還說，被告的主張「忽視手提包對許多女性的重要性，不僅可透過時尚來表達自己，也對他們的日常生活有助益」。

Tapestry與Capri表示，對這項臨時禁制令感到失望，有意提起上訴。根據FTC紀錄，FTC的行政訴訟將於12月9日展開。

Tapestry聲明指出，「我們面臨不同價位帶的競爭壓力，始終認為這筆交易有助競爭，也能嘉惠消費者」。

FTC競爭局局長劉亨利（音譯，Henry Liu）認為法官的這個決定「不僅是FTC的勝利，對尋求以可負擔價格買高級包的全美消費者來說，也是如此」。

另外，超馬愛好者創立的厚底Hoka跑鞋爆紅熱賣，帶動母公司Deckers Outdoor上季業績驚豔市場，再加上預測明年度營收能成長12%，股價在25日美股早盤大漲近13%。

Deckers是Hoka跑鞋和Ugg雪靴的製造商，該公司執行長卡羅蒂發布聲明說，由於消費者對其創新獨特產品有強勁需求，上季締造了傑出業績。

該公司上季獲利2.42億美元或每股1.59美元，高於去年同期的1.79億美元或每股1.14美元，且優於FactSet訪調分析師預估的每股盈餘1.24美元。