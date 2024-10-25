機會卡：德國的就業移民新政策初見成效

自今年6月份以來，已有近2500名非歐盟移民在「機會卡」的框架下成功申請入境德國。周四（10月24日），德國聯邦內政部公布的數據顯示，該措施生效以來，每月都有約550個成功申請入境德國的案例。

數字還顯示，獲得機會卡最多的國家是印度，共780份，其次是中國、土耳其和巴基斯坦。

所謂的「機會卡」是一種專門為尋找就業機會前往德國的專業人士以及技術人才推出的居留簽證。它使用積分機制，資質高或緊缺職業的申請人獲得該簽證的機會更大。申請者必須出示每月約1000歐元的經濟擔保。

德國政府希望以這種方式，吸引合格的人才加入生產、建築、服務、衛生等各個領域。

「機會卡」允許具備認可大學學位並具備英語或德語語言技能的技術移民，即便沒有工作經驗，也不具備德方工作邀約的人，只要滿足規定的標準，便可以入境德國，在德國可停留一年時間尋找工作職位。

在這段期間裡，可以每周做最多20小時的臨時工。找到了工作機會、獲得了正式的聘約，可以續簽機會卡；但也可以改簽成其它的居留許可。外國納稅人最早3年後便可申請入籍德國。

（綜合報導）

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