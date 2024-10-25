鐘擺也許要轉向？10月金價與美元齊飆 美債跌跤金價創新高

無論是驚喜或驚嚇，從債市、金市到匯市均見「10月驚奇」不斷。美國10年期公債價格大跌、殖利率飆升近40個基點至4.2%，月線跌勢之猛近年罕見。金價則迭創新高，美元也勁升。

兩大因素觸動美國公債賣壓

分析師指出，兩大因素導致美國公債這波跌勢：1.美國經濟數據比預期強，迫使交易員下修對聯準會（Fed）往後降息幅度的預期；2.共和黨總統候選人川普勝選機率看增，市場唯恐他的減稅和關稅政策可能助長財政赤字及通膨。

金融時報報導，品浩（PIMCO）基金經理人庫吉爾說，投資人不得不收斂原先對Fed降息過度的期待。他表示，過去18個月來，債市這種行為模式一再發生：對降息題材寄予厚望，價格漲太兇，然後被迫修正對Fed利率路徑的預期，之後重燃希望卻又再次落空，如此這般周而復始。

最新逆轉發生在Fed降息2碼（0.5個百分點）數周之後。投資人喜見Fed啟動降息循環，預期年底前Fed至少還會再降息兩次，每次各降1碼。不料，9月非農就業數據大幅超越預期驅散經濟衰退疑雲，加上共和黨拿下白宮及參眾兩院的勝算升高加深通膨顧慮，逼得投資人再度調整預期。

M&G投資公司債券基金經理人柏洛斯說，就業數據超強，支撐Fed無需大幅降息的觀點，讓「債市投資人落荒而逃」，「有時這是一扇窄門，人人都試圖奪門而出」。

利率和選舉展望不明推升美元與金價

美國利率展望和選情起變化，震波擴及全球市場：美元過去一個月來對一籃貨幣躍升逾3%，月線升幅為兩年來最大。美元勁升連帶使日圓兌美元匯率跌破150：1價位。墨西哥披索也承壓，川普的關稅威脅更加重貶勢。

與此同時，選舉賭盤和民調顯示川普勝算升高，令人擔心他若落實關稅和減稅政策可能助長通膨並擴大財政赤字。

財政與政治不確定性增濃，避險資產買氣旺盛，於是把金價拱上歷史高峰。黃金期貨價格今年來已飆漲逾32%，過去一年來漲幅超過38%，沿途頻頻刷新空前紀錄。金價在本周一漲抵每英兩2,738美元歷史高峰，周二又以2,760美元改寫新高紀錄。

債市鐘擺又要擺向另一邊了？

美國公債正進入一段不確定期，不僅選舉結果難以逆料，經濟前景也不明，因為10月颶風襲美，就業數據可能受到扭曲。

不過，一些投資人認為，Fed和其他主要央行降息是大勢所趨，美債殖利率或許已升過頭。

摩根士丹利投資管理公司投資長卡隆就表示，基於通膨持續趨緩和Fed可望進一步降息，「到頭來，債券殖利率升幅有限，這不太可能是殖利率走高趨勢的開端，不過是修正罷了」。

Columbia Threadneedle投資公司資深全球利率策略師艾胡塞尼甚至認為，債市「鐘擺已擺向另一邊」，從投資人「高估」Fed降息幅度擺向「低估」。他說：「我覺得，此刻市場對經濟成長太樂觀，對財政赤字擴增又超級敏感，所以他們低估了Fed未來必須降息的程度。我正押注於此。」