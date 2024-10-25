冬季好風場！2024風電總量和占比有望雙創新高

中央社／ 利特敦24日綜合外電報導
隨著北半球進入冬季、大部分風力發電場風速提升，全球風力發電量今年有望創下新紀錄。路透
隨著北半球進入冬季、大部分風力發電場風速提升，全球風力發電量今年有望創下新紀錄。路透

隨著北半球進入冬季、大部分風力發電場風速提升，全球風力發電量今年有望創下新紀錄，並且可能使風力發電在全球電力市場的占比達到歷史新高。

路透社報導，能源智庫Ember指出，今年前9個月全球風力發電量相較去年同期僅增加約7%，但根據歷史趨勢，這個數字可能於一年中的最後幾個月大幅成長，將全年發電量推向新高。

由於超過90%營運中的風場位在亞洲、歐洲和北美洲，且北半球風力發電量高峰期往往出現在冬天，因此風力發電量很有可能在年底攀升。

若風力發電增加趨勢符合預期，它在11月和12月全球電力生產中的占比可能會超過10%，這將是風力發電首次突破這個水準。

根據全球能源監測組織（Global Energy Monitor），今年最後幾個月的發電潛力主要取決於中國、美國德國的風速，這3國共計擁有目前全球風力發電裝置容量的64%。

其中，中國就占全球裝置容量的43%，約等於40萬千瓩（MW），使其成為最重要風力發電市場。

根據Ember的資料，中國今年前9個月風力發電量為712太瓦時（TWh），較去年同期成長11%，這代表中國的全年風力發電量有望成長超過10%。

美國是第2大風力發電市場，擁有約14萬5000 MW裝置容量，今年前9個月風力發電量為333 TWh，較去年同期成長6.2%。

歐洲最大風力發電國德國目前擁有約4萬7000 MW裝置容量，今年迄今已生產約94 TWh左右，相較去年同期成長7%。

種種理由顯示，風力發電未來幾年將在發電市場進一步占有一席之地。

從裝置容量來看，風電是本世紀全球成長最快的發電形式之一。根據Ember的資料，全球風力發電裝置容量於2001年至2021年間平均年增20%左右。

不過，自2022年開始，受到關鍵零件短缺、零件與勞動力成本急劇上升的影響，全球風力發電容量成長率已降至原先的一半左右。

這一趨勢在北美和歐洲尤為明顯。根據Ember資料，兩地公用事業規模的風力容量去年分別僅成長5%和7%。

這種負面趨勢今年上半年依然持續。根據數據入口網站 Cleanview，從今年1月至8月，美國風力發電容量較去年同期僅成長2.4%。

另根據歐洲風能協會（WindEurope），德國今年上半年風力發電容量增長情況相較去年同期也略有減少。

但專家認為，這一趨勢可能會很快逆轉。德國風力發電裝置安裝情況預計將在今年稍晚反彈，部分原因是風機零件關鍵運輸通道A27公路修復。這條公路今年上半年因為輸水隧道坍塌而部分關閉。

而在美國，由於11月5日將舉行總統大選，專案開發商會加快安裝步伐，趕在明年可能的政府更迭之前完成工作。

在亞洲地區，風力發電容量擴張依然強勁，去年的容量成長超過19%，這是亞洲自2020年以來最快的年增率。

德國 美國 離岸風電

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