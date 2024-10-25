Meta與這家通信社敲定AI協議 以提供用戶時事資訊

Axios引述知情人士報導，社群巨頭Meta已與路透簽定多年的人工智慧（AI）協議，利用路透所提供的內容，回答用戶對Meta AI聊天機器人的提問，這是Meta在AI時代談成的第一項相關協議。

自25日起，在美國使用Meta AI聊天機器人的用戶，若問起有關新聞或當前事件的問題時，可取得路透的即時新聞與資訊。Meta已把這項聊天機器人服務，整合進旗下的臉書、Instagram、WhatsApp及Messenger。

不過，尚不清楚這項合作關係，是否涵蓋路透提供內容授權，供Meta訓練其大型語言模型（LLM）Llama。

一名Meta發言人說，雖然大多數人使用Meta AI進行創意活動、深入探索新主題或尋求操作指引，但這項與路透的合作關係，可為尋求時事資訊的用戶帶來更實用的體驗。