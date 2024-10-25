電動車加稅替代方案存歧見 歐盟和大陸展開進一步技術性談判

中央社／ 布魯塞爾25日綜合外電報導
歐盟與大陸同意近期展開進一步技術性談判，討論對大陸製電動車加徵關稅的可能替代方案，儘管雙方仍存在顯著歧見。新華社資料照
歐盟與大陸同意近期展開進一步技術性談判，討論對大陸製電動車加徵關稅的可能替代方案，儘管雙方仍存在顯著歧見。新華社資料照

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天表示，歐盟與大陸同意近期展開進一步技術性談判，討論對大陸製電動車加徵關稅的可能替代方案，儘管雙方仍存在顯著歧見。

綜合法新社與路透社報導，歐盟（EU）結束對大陸製電動車的反補貼調查後，決定將進口關稅稅率在現行的10%基礎上再加徵最多35.3%，預計31日生效，並將實施5年。但歐盟曾表示，生效後仍可持續談判。

雙方正在研究若是取消措施的2項替代方案可行性，分別是大陸車廠承諾訂定售價下限，或對歐洲進行投資。

歐盟執委會表示，貿易事務執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與大陸商務部長王文濤進行視訊會議後，雙方「同意近期展開進一步的技術性談判」。

替歐盟27國監管貿易政策的歐盟執委會，過去已和中方進行過8輪技術性談判，但如今表示彼此立場「仍存在顯著分歧」。

不過歐盟執委會也說，杜姆布羅夫斯基斯與王文濤重申，將致力找到雙方都能同意的解決方案，而這份方案除了有必要確保歐盟市場的競爭公平性，也要符合世界貿易組織（WTO）的規範。

大陸2週前曾呼籲歐盟，不要私下與企業進行談判，警告這會「動搖（彼此間談判的）基礎」。

但歐盟執委會表示，杜姆布羅夫斯基斯已強調，歐方與大陸機電產品進出口商會的談判，在與個別出口商的討論方面並未設限。

另一方面，杜姆布羅夫斯基斯也對大陸調查歐盟的白蘭地、豬肉和乳製品一事表達關切，並稱歐盟認為這些調查「站不住腳」。

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