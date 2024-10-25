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特斯拉樂觀財報帶動美股上漲 亞股追隨漲勢多收高
電動車廠特斯拉（Tesla）最新公布的樂觀財報與財測，助攻華爾街股市昨天收漲後，亞洲股市今天跟隨美股漲勢多收高。
法新社報導，特斯拉先前公布的一連串數據令市場失望，但最新公布的獲利升高，提振昨天股價飆漲近22%，並帶動那斯達克指數和標普500指數昨天收漲，目前美股指數期貨走勢維持穩定。
道瓊工業指數昨天收跌，受美國科技公司IBM及漢威聯合公司（Honeywell International）財報令人失望拖累。
日股基準日經225指數今天收盤小跌0.6%，港滬股則收高。
其他亞股方面，台北、首爾、雪梨及馬尼拉股市均收漲；新加坡、雅加達及威靈頓股市收低。
SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出，日本27日將舉行眾議院改選，加上日本央行日本銀行預計於下週舉行貨幣政策會議，導致日股展望變得複雜。
殷尼斯說：「別忘了日圓兌美元正貶破150關卡。日本財務大臣加藤勝信示警，日圓匯率恐怕出現『單邊』波動。不過，日銀總裁植田（和男）似乎不急著採取任何激進的措施。」
他認為：「受到選舉帶來的不安和日本央行審度情勢之舉影響，東京股市下週一開盤可能會很繁忙。」
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