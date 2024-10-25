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ChatGPT將滿2歲！OpenAI擬推新AI旗艦模型 恐比它強大100倍

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
OpenAI公司預計12月前推出新的AI旗艦模型，「有可能」比ChatGPT-4強大100倍。路透
OpenAI公司預計12月前推出新的AI旗艦模型，「有可能」比ChatGPT-4強大100倍。路透

兩年前掀起人工智慧AI）浪潮的ChatGPT，下月底將滿兩歲，開發該軟體的OpenAI公司預計在12月前推出新款前沿模型，「有可能」比ChatGPT-4強大100倍。

The Verge報導，知情人士透露，與OpenAI前兩個模型GPT-4o和o1不同，這個內部代號Orion的新模型不會透過ChatGPT大規模上市，而是會讓與OpenAI密切合作的公司優先取得使用權，用以打造自家的產品和功能。

一位OpenAI高層預告，Orion獨立於9月推出的推理模型o1之外，其效能有潛力達到GPT-4的100倍。另外，微軟也據傳準備最快11月讓自家Azure雲端平台搭載Orion。

雖然OpenAI內部將Orion視為接替GPT-4的模型，但不清楚對外是否將其命名為GPT-5，而發表計畫也可能改變或出差錯。

OpenAI的目標是逐漸結合自家所有的大型語言模型（LLM），創造效能更高、最終可稱作通用人工智慧（AGI）的模型。

此前據傳OpenAI利用代號Strawberry的o1模型，為Orion提供訓練用的合成數據。知情人士說，該公司研究人員甚至在9月的時候，發起「歡樂時光」，慶祝完成該新模型的訓練。

這也正逢OpenAI執行長奧特曼在社群媒體X上發出意有所指的貼文，表示「對冬季星座即將升起感到興奮」。若問ChatGPT o1預覽版本奧特曼的貼文是否話中有話，它會說奧特曼指的是「獵戶座」，也就是Orion，冬季天空最明顯的星座。

ＯpenAI最近剛完成矽谷史上規模最大的一輪融資，籌得66億美元，條件是OpneAI必須重組為一營利組織。OpenAI近期也經歷重大人事改組，包含科技長穆拉蒂、研究長麥格魯和研究副總裁索夫相繼宣布離職。

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