悔不當初？英特爾前CEO傳曾提200億美元買輝達 董事會卻不挺

AI晶片大廠輝達搭上近年的AI熱潮，市值一舉突破3兆美元，狠甩過去多年來的對手英特爾。不過，如今傳出，早在2005年，英特爾時任執行長歐德寧（Paul Otellini）曾提議要以200億美元收購輝達，但卻遭到董事會拒絕。要是這項收購案成真，如今的繪圖晶片（GPU）和AI科技可能都將大不相同。

據紐約時報報導，雖然當時部分英特爾董事也認同，輝達的設計最終可能在資料中心方面扮演重要角色，但當時他們並未預想到會有現在的AI熱潮，因此反對了這項提案。除了因為這將是英特爾當時歷來最昂貴的收購案外，也因為他們擔心企業整合。歐特寧最後也退縮，於是才有今天的結果。

取而代之的是，英特爾董事會當時支持了由現任執行長基辛格（Pat Gelsinger）主導的另一項GPU計畫Larrabee。這項計畫使用英特爾的x86技術，這款GPU有點像是中央處理器（CPU）和GPU的混合體。不過，英特爾最終也是終止了這項計畫，儘管該公司後來又以其Xe和Arc計畫回到GPU領域。

這並非英特爾唯一一次放棄對AI的超前部署。在2017和2018年，英特爾有機會入股當時還是一家渺小、非營利研究公司的OpenAI，但時任執行長史旺（Bob Swan）阻止了這項交易，因為認為AI距離觸及到大眾市場還很遠。