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歐洲實現離岸風電目標面臨挑戰 產業大老：風機多送往日本、台灣

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
歐洲實現離岸風電目標面臨嚴峻挑戰。路透
歐洲實現離岸風電目標面臨嚴峻挑戰。路透

根據產業領袖與歐洲議員向新任歐盟執委會提出的指引，歐洲在實現雄心勃勃的離岸風電目標上已落後，原因是受到成本上漲、政府繁文縟節、及不當政策的影響。

路透報導，在丹麥於奧登斯港主辦的會議上，與會人士探討如何把北海打造成綠能樞紐的政治願景，此舉有望協助歐盟達成碳中和，並強化能源安全。

去年，北海沿岸國家承諾在2030年前設置120百萬瓩（GW）的離岸風電裝置容量，遠高於目前全歐洲的約35GW；為2050年制定的目標是，相關裝置容量至少達到300GW，約莫是2萬座離岸風機。

歐盟能源執委辛姆森說：「以目前的情況來看，我們難以達成2030年的目標。」

全球最大風機製造商維斯塔斯（Vestas）說，歐洲在風電宏圖上落於人後，主要是受制於許可審核程序漫長、招標設計也有缺陷。

維斯塔斯執行長安德森說，從奧登斯當地出貨的風機，不是運往北海地區，而是送往日本、台灣等地。

日本 歐盟 離岸風電 願景

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