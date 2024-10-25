歐洲實現離岸風電目標面臨挑戰 產業大老：風機多送往日本、台灣
根據產業領袖與歐洲議員向新任歐盟執委會提出的指引，歐洲在實現雄心勃勃的離岸風電目標上已落後，原因是受到成本上漲、政府繁文縟節、及不當政策的影響。
路透報導，在丹麥於奧登斯港主辦的會議上，與會人士探討如何把北海打造成綠能樞紐的政治願景，此舉有望協助歐盟達成碳中和，並強化能源安全。
去年，北海沿岸國家承諾在2030年前設置120百萬瓩（GW）的離岸風電裝置容量，遠高於目前全歐洲的約35GW；為2050年制定的目標是，相關裝置容量至少達到300GW，約莫是2萬座離岸風機。
歐盟能源執委辛姆森說：「以目前的情況來看，我們難以達成2030年的目標。」
全球最大風機製造商維斯塔斯（Vestas）說，歐洲在風電宏圖上落於人後，主要是受制於許可審核程序漫長、招標設計也有缺陷。
維斯塔斯執行長安德森說，從奧登斯當地出貨的風機，不是運往北海地區，而是送往日本、台灣等地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言