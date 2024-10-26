馬斯克頻繁政治表態遭疑「幫川普買票」 30%受訪者不考慮買特斯拉

電動車廠特斯拉在美國時間23日公布第3季財報，獲利和股價都繳出不錯的成績單，一掃前幾週無人計程車Cybercab亮相後，市值蒸發的陰霾。儘管如此，投資者還是會擔心，執行長馬斯克近期頻繁的政治表態，是否會影響到後續特斯拉的營運。

受益於電動車銷量的成長，特斯拉第3季獲利22億美元，比去年同期成長了17.3％，如此亮眼的成績，讓馬斯克發下豪語，明年銷售成長將達到20～30％。

根據《美聯社》報導，特斯拉公布，7到9月期間，共售出46.2萬輛汽車，比去年同期成長6.4%，超出分析師的預期，這一強勁的業績，讓特斯拉一掃過去前兩季銷售和獲利下滑的陰霾。

在給投資者的信當中，特斯拉預測，今年的交車量將略有成長，超過2023年全球的180萬輛。營收部分，第3季年增7.8%，達到251.8億美元，略低於華爾街分析師預測的254.7億美元，經過調整後，每股純益為0.72美元，高於分析師預期的0.59美元。

財報公布後，特斯拉股價在23日收盤後的交易中飆升近12%。

馬斯克：特斯拉是唯一獲利的電動車廠

在與分析師的電話會議上，馬斯克表示，儘管汽車銷售面臨高貸款利率等挑戰，特斯拉仍實現了利潤成長。「據我所知，除了特斯拉，全球沒有一家電動車廠是獲利的，」他說。

另外，雖然他發下豪語，指出特斯拉明年汽車銷售將成長20～30%，但他補充，這個預期可能會受到「外部負面事件」影響。而這個負面事件，可能就是先前發布的無人駕駛計程車「Cybercab」。

10月10日，特斯拉在好萊塢的一家電影製片廠展示這款計程車，預計在2027年前投入收產，售價為2.5萬美元。但因為沒有具體說明上路後的監管障礙和商業模式預測，外界普遍不看好，市值更一度蒸發上百億美元。這除了市場對新產品的疑慮，還有對全自動駕駛安全的擔憂。

先前發布的無人駕駛計程車「Cybercab」。(路透)

安全事件頻傳，分析師：仍有不少挑戰

就在上週，美國安全監管機構對特斯拉自駕系統的鏡頭展開調查，檢查系統在低能見度的條件下，如陽光刺眼、霧霾和空氣中的塵埃下，是否還能有效運作。《美聯社》認為，這項調查引發民眾對特斯拉自駕系統能否在明年實現「全自動駕駛」的質疑。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）在18日發布的文件也表示，已經對240萬輛特斯拉電動車展開調查。

馬斯克表示，特斯拉的全自動駕駛系統正在改善，並預計將在明年第2季時，安全度超越人類駕駛。而且，儘管系統名稱為「全自動駕駛」，駕駛仍必須隨時準備介入。

美國金融服務公司Edward Jones分析師溫道（Jeff Windau）表示，特斯拉財報和電話會議顯示，特斯拉正在軟體領域中賺錢，這是一個利潤率較高的業務。

但儘管如此，他認為特斯拉還有許多有待克服的挑戰。

頻繁政治表態？投資者擔憂影響營運

馬斯克日前公開表態支持共和黨總統候選人川普，甚至為了讓選民簽署請願書，每天抽出幸運兒，贈送100萬美元支票，引發外界質疑馬斯克是否在幫川普買票。

而他的行為，也已經影響消費者購買特斯拉的意願。根據汽車購買網站Edmunds調查，31%的受訪者表示，由於馬斯克的關係，他們不太可能購買特斯拉，而37%的受訪者表示，他們在等待選舉結果後，才決定是否購買特斯拉。此外，44%的民主黨女性受訪者表示，由於馬斯克的影響，她們購買特斯拉的可能性降低。

一名匿名投資者向《Axios》指出，馬斯克有權表達他的政治觀點，但他的「激進行為」，似乎與他作為執行長保護股東價值的責任互相矛盾，「特斯拉可以保證馬斯克的行為，不會影響銷售表現嗎？」

另一位匿名投資者也說：「為什麼馬斯克不能遠離政治？他應該停止讓特斯拉捲入政治，確保我們投資人的權益！」

看來，即使繳出亮眼財報，特斯拉還要擔心自家產品的安全性和市場，以及老闆馬斯克的頻繁政治參與，是否會影響投資人的信心。

（本文出自2024.10.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）