輝達在印度算力較1年前增20倍！黃仁勳：善用AI贏得更多工作機會

輝達（NVIDIA）在印度孟買舉行AI高峰會。針對AI是否會取代人類工作？黃仁勳仍提出正面看法。不過除此之外，黃仁勳分析，輝達在印度的算力將比一年多前增加近20倍！印度當地的各類AI基礎建設更快速發展中。這樣積極擁抱新趨勢，將為這個擁有14億人口的大國帶來多大的成長潛力？更是這場高峰會令全球矚目的看點。

輝達（NVIDIA）於10月23日至25日在印度孟買舉行AI高峰會。輝達創辦人暨執行長黃仁勳在會中強調，AI將帶來新的工作機會，能夠善用AI技術的人將脫穎而出。「長遠來看，希望我們每個人都會有自己的AI替身助手」，讓工作變得更加高效。

黃仁勳討論AI基礎設施重塑產業

黃仁勳今（24）日與信實工業（Reliance Industries）董事長暨總經理穆克什‧安巴尼（Mukesh Ambani）進行爐邊對談，討論AI基礎設施如何增強醫療、農業、教育和製造業等產業的能力，重塑產業發展樣貌。AI也徹底改變全球各產業，促使印度逐漸從軟體強國轉變為全球AI領域的領導者。

黃仁勳今（24）日與信實工業（Reliance Industries）董事長暨總經理穆克什‧安巴尼（Mukesh Ambani）進行爐邊對談。取自Nvidia官網

輝達在印度的AI算力顯著提升

黃仁勳指出：「短短一年裡，到今年底，輝達在印度的算力將比一年多前增加近20倍。」輝達正與印度當地資料中心供應商Yotta Data Services、全球數位生態系業者塔塔通訊（Tata Communications）、雲端服務供應商E2E Networks以及原始設備製造商Netweb等公司合作，建立由加速運算堆疊（意指包括上萬個最先進的GPU、高效能網路與AI軟體平台和工具）驅動的AI基礎設施。

輝達表示，上述印度業者部署的輝達GPU數量，今年底前將比18個月前提高近十倍。隨著GPU算力的提升，印度境內的算力將顯著增強。同時，這樣的AI基礎系統也將讓開發人員利用印度國內資料中心的強大資源，推動新一波的大型語言模型、複雜的科學可視化及工業數位孿生等領域的發展。

印度著重AI基礎設施建設

值得注意的是，印度將發展重點放在建立AI基礎設施與基礎模型上，讓該國能夠躋身全球AI領導者之列。穆克什透露，信實集團和Ola Electric等公司將使用輝達的「Omniverse」模擬技術，在虛擬世界中測試其工廠計畫。

全球生成式AI市場高速成長

根據工研院產科國際所指出，全球生成式AI市場自2023至2028年將進入快速成長期，市場規模將從113億美元增至519億美元，5年間年複合成長率平均達35.6%。目前全球最大的市場是北美地區，占比超過全球三分之一；而亞太地區雖僅占全球的22.1%，但5年間年複合成長率將達37.8%，是全球成長最快的區域市場。

事實上，印度是全球六大領先採用生成式AI的經濟體之一，其相關新創公司與投資生態系快速成長，從2016年不到500間新創公司躍升至今年已突破十萬間。

輝達推動AI工廠建設

輝達指出，印度將使用上萬個NVIDIA Hopper GPU來建置AI工廠，也就是生產AI的大型資料中心，以支援當地的大型企業、新創公司與研究中心在雲端與本地端執行AI工作負載。這將累積提供近180 exaflops的運算能力，相當於每秒可進行180次百萬兆次的計算，這樣龐大的算力將推動醫療保健、金融服務與數位內容創作等領域的創新。

印度發展多語言AI模型，促進數位化

印度擁有逾14億人口，是世界上人口最多的國家，共有22種官方語言，其中廣為人知且網路上最常使用的是英語，但只有10%的印度人會說英語。為了加速數位化進程，讓更多印度人能使用自己的主要語言與科技互動，印度企業與新創公司正合力開發多語言的AI模型，這也是主權AI的案例研究項目之一。

輝達表示，該專案蒐集印度當地資料，用以建立印度當地語言與英語的語言模型，為企業提供AI客服代理（AI agent），快速翻譯內容。

塔塔集團與Gnani.ai合作開發AI解決方案

印度最大企業塔塔集團旗下的塔塔顧問服務公司（Tata Consultancy Services，TCS）則以輝達NIM Agent Blueprints為基礎，開發出可應用於電信、零售、製造、汽車和金融服務等產業的AI解決方案。這些解決方案包括支援特定領域的語言模型，能針對IT、人力資源或現場作業等企業功能進行客製化，處理客戶查詢並回答員工問題。

另一家新創公司Gnani.ai則建立了多語言語音轉語音的大型語言模型，來強化AI客服助理，每天為印度和美國150多家銀行、保險及金融服務公司處理約1,000萬次即時語音互動。

黃仁勳：AI將改變工作的執行方式

至於AI未來是否會取代人類工作？黃仁勳再次強調，工作不會因AI而消失，但AI將改變我們執行工作的方式。那些能善用AI提升工作效率的人，才會贏得更多的工作機會，並能更好地應對未來的挑戰。積極擁抱AI趨勢的印度，正是好例子。

（本文出自2024.10.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）