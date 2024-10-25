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成本上升需求低迷 歐洲多家航空公司停飛中國航線

中央社／ 台北25日電

今年至少已有5家歐洲航空公司暫停往中國的直飛航班。紐約時報報導，當歐洲航司為避開俄羅斯領空導致成本增加時，中國航空卻不受領空限制，更具競爭力。加上到中國的商務出行與觀光需求低迷難以抵銷上漲成本，使歐洲航司紛紛暫停相關航線

近期有多家歐洲航空公司暫停往中國的直飛航班，波蘭航空24日起暫停華沙與北京的直飛航班；英國維珍航空將在26日起將暫停倫敦與上海的直飛航線；英國航空亦在26日起暫停倫敦至北京航線；北歐航空表示，將在下個月停止哥本哈根與上海的直飛航班。在此之前，歐洲最大航空公司漢莎航空也宣布停飛北京與法蘭克福航線。

紐時中文網25日報導，對歐洲和英國的航空公司而言，俄烏戰爭迫飛中國的航司需避開俄羅斯領空，使飛行時間更長，成本更高。如維珍航空先前在聲明中表示，避開俄羅斯領空導致倫敦飛往上海的飛行時間增加了1個小時，返程增加了2個小時，公司需要為此支付更多的燃油和機組人員費用。

除了成本增加，需求低迷也是使航空公司紛紛選擇暫停航線的原因。中國經濟萎靡不振，以及外國公司對在中國經營的信心不足，抑制了商務出行的需求。而儘管中國政府已對10多個國家取消了入境簽證要求，也無法彌補觀光旅行的不足。

根據中國國家移民管理局7月公布的數據顯示，今年上半年入境中國的外國人1463.5萬人次，雖然年增152.7%，但相比2019年全年的9767.5萬人次的一半仍有很大的落差。

報導引述航空情報資訊機構OAG亞太區業務總裁巴特爾（Mr. Mayur Patel）表示，如果需求還可以，航空公司還能用收入來抵消上漲的成本，「但情況不是這樣。」以日本為例，雖然飛日本的航線也需要避開俄羅斯領空，但多家歐洲航司飛往日本的航班都坐滿乘客。

報導指出，當歐洲航司飛往中國的航班面臨成本壓力時，中國航司則有明顯的競爭優勢，他們能繼續不受限制地飛越俄羅斯領空，為旅客提供更便宜的機票和更短的飛行時間。

中國航司正在積極增加歐洲航線的運力。據OAG的數據，今年11月，中國國際航空提供的歐洲航線座位數與2019年同期相比增加了24%。與5年前的歐洲航線相比，中國東方航空下個月的座位數將增加52%，海南航空將增加89%。

歐洲航司提供的航班數則減少很多，如德國的漢莎航空公司、法國的法航和荷蘭的皇家航空公司，今年11月份飛往中國的座位數與疫情前相比均減少了40%以上。

漢莎航空執行長史波（Carsten Spohr）上週在記者會上說，應該禁止所有飛歐洲的航班避開俄羅斯領空，以確保「公平競爭」。他說，能飛越俄羅斯領空「為中國航空公司提供了巨大的優勢」。

除歐洲之外，澳洲航空也以需求低迷為由，在7月暫停雪梨至上海的直飛航班。美國航司則受到地緣政治緊張影響，上個月，美國聯合航空、達美航空，以及美國航空分別向美國交通部提交了申請，推遲恢復飛往中國的航班，他們計畫今年冬天只運行目前每週往返中美航班數的1/3。

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