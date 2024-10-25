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Michael Kors母公司盤後股價崩50% 因與Coach母公司合併案遭封殺

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Michael Kors母公司Capri因為法官判決不准被Tapestry併購，股價在24日盤後幾乎腰斬。路透
Michael Kors母公司Capri因為法官判決不准被Tapestry併購，股價在24日盤後幾乎腰斬。路透

美國一位法官周四（24日）封殺Coach母公司Tapestry想以85億美元併購Michael Kors母公司Capri一案，拖累Capri股價24日盤後交易一度崩跌逾50%，之後跌幅稍微收斂至約45%，Tapestry股價盤後則大漲14%。

這起判決象徵美國聯邦貿易委員會（FTC）的一大勝利，粉碎了把Coach、Michael Kors、Kate Spade、Versace、Jimmy Choo等知名品牌全部納入同一家公司旗下的計畫，也挫敗了Tapestry想藉由併購Capri創造出一家美國企業，能與LVMH等歐洲精品巨頭相抗衡的盤算。

Tapestry去年8月宣布計劃併購Capri，FTC於今年4月提告，主張這樁合併案將使所謂的「較平價精品手提包」市場競爭受到抑制，可能導致價格提高，傷害到預算緊繃的消費者。Tapestry和Capri則主張，手提包市場競爭激烈，不只是相同價位的手提包，就連較高價品牌也推出較平價的產品。

不過，美國紐約聯邦地方法官羅瓊（Jeniffer Rochion）認同FTC的主張，在厚169頁的判決指出，「法托辣斯已來到時尚業」，並且發出臨時禁制令，在FTC透過其行政法院成案尋求永久封殺併購案的同時，阻止這兩家公司合併。在許多案例中，企業通常會在聯邦法官發布禁制令時，就放棄併購。

Tapestry與Capri表示，對這項臨時禁制令感到失望，有意提起上訴。根據FTC紀錄，FTC的行政訴訟將逾12月9日展開。

Coach 品牌 美國

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