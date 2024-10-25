快訊

台鹽綠能下包商涉超貸！2廠商抗告成功 台南高分院發回更審

Hoka跑鞋熱賣 母公司Deckers財報驚豔市場 盤後股價上衝近14%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Hoka跑鞋製造商Deckers Outdoor公布令市場驚豔的財報，並預測明年銷售額成長12%。擷自Deckers Outdoor官網
Hoka跑鞋製造商Deckers Outdoor公布令市場驚豔的財報，並預測明年銷售額成長12%。擷自Deckers Outdoor官網

儘管全球知名運動品牌Nike的表現黯淡，但超馬愛好者創立的厚底Hoka跑鞋爆紅熱賣，帶動母公司Deckers Outdoor上季業績驚豔市場，再加上預測明年度營收能成長12%，股價在周四盤後交易大漲近14%到172.75美元。同日，另一家運動鞋品牌Skechers也上調全年財測，盤後股價勁揚6.6%。

Deckers是Hoka跑鞋和Ugg雪靴的製造商，執行長Stefano Caroti發布聲明說，由於消費者對其創新獨特產品有強勁需求，上季締造了傑出業績。

該公司上季獲利2.42億美元或每股1.59美元，高於去年同期的1.79億美元或每股1.14美元，且優於FactSet訪調分析師預估的每股盈餘1.24美元。

銷售額由一年前的10.92億美元成長20%到13.1億美元，高於市場共識12億美元。其中，Hoka品牐的銷售躍增35%到5.71億美元，Ugg的銷售成長13%到6.9億美元。

Deckers預測2025年度淨銷售為48億美元，毛利率介於55%至55.5%間，每股盈餘在5.15至5.25美元間。 

至於另一家美國製鞋公司Skechers，周四公布財報時調高了全年業績預測，因市場對其舒適鞋款的熱情依然不減。

Skechers公布第3季財報，調整後EPS1.2美元和營收23.5億美元，雙雙高於預期。該公司估全年EPS為4.20至4.25美元，優於7月預測的4.08至4.18美元。全年銷售可達89.25億至89.75億美元，該區間低點比7月預估至少88.75億美元的展望樂觀，儘管第4季銷售預估在21.65億至22.15億美元，中點低於市場預期的22.12億美元。

相較於Deckers和Skechers，Nike面臨新興品牌強力競爭而導致市占率下滑，股價在常規交易時段下跌1.26%至79.04美元，盤後交易大致持平。

品牌 業績 運動

延伸閱讀

竣邦明年拚績增雙位數

製鞋供應鏈的投資新嬌點

Nike財報失色 台廠：品牌復甦快慢不一

拜登、葛妮絲派特羅都愛「醜怪鞋」！HOKA、On、ASICS如何逆勢崛起？

相關新聞

悔不當初？英特爾前CEO傳曾提200億美元買輝達 董事會卻不挺

AI晶片大廠輝達搭上近年的AI熱潮，市值一舉突破3兆美元，狠甩過去多年來的對手英特爾。不過，如今傳出，早在2005年，英...

賓士上季獲利腰斬與特斯拉強烈對比 估全年銷售將略低於去年

德國豪華車廠賓士（Mercedes-Benz）今（25）日發布，第3季集團獲利腰斬，核心的汽車部門獲利更銳減逾六成，主因...

氣候變遷新商機3／颶風大發威 美零售巨頭的氣象學家一天是這麼過的

過去一個月不到，美國一連出了兩個致命颶風海倫（Helene）和米爾頓（Milton），不僅造成大量生命和財產損失，也讓零售巨擘沃爾瑪（Walmart）自家的氣象學家忙得天翻地覆，因為他們必須提供公司需要的資訊，以確保所有人員和設施的安全。

歐洲建超級電池廠不易

Northvolt財務陷於困境，暴露出歐洲想建立本土電池產業以推動能源轉型的根本障礙：大規模製造電池需要龐大資金且困難度很高，提高產量可能需要數年時間，而且挫折在所難免，甚至可能導致毀滅性的財務後果。

危機變轉機？包裝食品商擁抱減重藥商機

丹麥製藥巨頭諾和諾德開發出的第二型糖尿病和肥胖症用藥（GLP-1）Ozempic剛上市時，諾和諾德執行長就接到一堆「飽受驚嚇」的食品業高層來電，因為試驗顯示這款新藥有助抑制食慾，如此一來，食品業首當其衝。不過時至今日，這款藥物對消費者行為的影響已更為明朗，包裝食品業者反而打算善用這股Ozempic熱，大賺一筆。

川普若勝選再掀美中關稅戰 美國股債匯市恐受重大衝擊

根據美國前總統川普任內對北京的做法以及競選政見，如果他在11月總統大選勝出，對中國大陸貿易採取的行動想必比民主黨對手賀錦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。