Hoka跑鞋熱賣 母公司Deckers財報驚豔市場 盤後股價上衝近14%
儘管全球知名運動品牌Nike的表現黯淡，但超馬愛好者創立的厚底Hoka跑鞋爆紅熱賣，帶動母公司Deckers Outdoor上季業績驚豔市場，再加上預測明年度營收能成長12%，股價在周四盤後交易大漲近14%到172.75美元。同日，另一家運動鞋品牌Skechers也上調全年財測，盤後股價勁揚6.6%。
Deckers是Hoka跑鞋和Ugg雪靴的製造商，執行長Stefano Caroti發布聲明說，由於消費者對其創新獨特產品有強勁需求，上季締造了傑出業績。
該公司上季獲利2.42億美元或每股1.59美元，高於去年同期的1.79億美元或每股1.14美元，且優於FactSet訪調分析師預估的每股盈餘1.24美元。
銷售額由一年前的10.92億美元成長20%到13.1億美元，高於市場共識12億美元。其中，Hoka品牐的銷售躍增35%到5.71億美元，Ugg的銷售成長13%到6.9億美元。
Deckers預測2025年度淨銷售為48億美元，毛利率介於55%至55.5%間，每股盈餘在5.15至5.25美元間。
至於另一家美國製鞋公司Skechers，周四公布財報時調高了全年業績預測，因市場對其舒適鞋款的熱情依然不減。
Skechers公布第3季財報，調整後EPS1.2美元和營收23.5億美元，雙雙高於預期。該公司估全年EPS為4.20至4.25美元，優於7月預測的4.08至4.18美元。全年銷售可達89.25億至89.75億美元，該區間低點比7月預估至少88.75億美元的展望樂觀，儘管第4季銷售預估在21.65億至22.15億美元，中點低於市場預期的22.12億美元。
相較於Deckers和Skechers，Nike面臨新興品牌強力競爭而導致市占率下滑，股價在常規交易時段下跌1.26%至79.04美元，盤後交易大致持平。
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