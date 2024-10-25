G20財長重申承諾 盼合作課徵超級富豪稅

20國集團（G20）峰會將在11月召開，預料徵稅議題將成為第一要務；20國集團財長今天在華府一場會議後重申，希望各國就課徵富豪稅相互合作。

在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（WorldBank）年會期間的討論之後，20國集團財長發布公報指出，「在充分尊重稅收主權的情況下，我們期待討論可能的合作領域，以確保能對世界上超級高收入個人有效徵稅。」

20國集團今年輪值主席國巴西提議，對全球超級富豪實施最低稅制，成員國在今年稍早會議中未能就此達成協議。

不過，在今年7月舉行的財長會議上，20國集團承諾以消除不平等的名義進行合作，確保讓最富有的人被課徵更重的稅。

巴西左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）支持對全球最有錢的人設立最低稅制門檻，會員國雖未能達成共識，但妥協之下，改以鼓勵各國對富豪課徵收更高的稅。

20國集團峰會預定11月中旬在里約熱內盧（Rio deJaneiro）舉行，會員國領袖與政府首長須在峰會中對這一承諾作出最終認可。這次峰會時間恰在美國總統大選之後。