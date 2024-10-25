快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

G20財長重申承諾 盼合作課徵超級富豪稅

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

20國集團（G20）峰會將在11月召開，預料徵稅議題將成為第一要務；20國集團財長今天在華府一場會議後重申，希望各國就課徵富豪稅相互合作。

在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（WorldBank）年會期間的討論之後，20國集團財長發布公報指出，「在充分尊重稅收主權的情況下，我們期待討論可能的合作領域，以確保能對世界上超級高收入個人有效徵稅。」

20國集團今年輪值主席國巴西提議，對全球超級富豪實施最低稅制，成員國在今年稍早會議中未能就此達成協議。

不過，在今年7月舉行的財長會議上，20國集團承諾以消除不平等的名義進行合作，確保讓最富有的人被課徵更重的稅。

巴西左翼總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）支持對全球最有錢的人設立最低稅制門檻，會員國雖未能達成共識，但妥協之下，改以鼓勵各國對富豪課徵收更高的稅。

20國集團峰會預定11月中旬在里約熱內盧（Rio deJaneiro）舉行，會員國領袖與政府首長須在峰會中對這一承諾作出最終認可。這次峰會時間恰在美國總統大選之後。

巴西 美國 魯拉

延伸閱讀

普丁盼打破西方孤立 金磚峰會提支付系統？

IMF經濟學家與美財長葉倫 指大陸刺激措施不足

紐時：美財長葉倫 批評中國的貸款政策

巴西總統腦受傷取消參加金磚峰會 避開尷尬

相關新聞

悔不當初？英特爾前CEO傳曾提200億美元買輝達 董事會卻不挺

AI晶片大廠輝達搭上近年的AI熱潮，市值一舉突破3兆美元，狠甩過去多年來的對手英特爾。不過，如今傳出，早在2005年，英...

賓士上季獲利腰斬與特斯拉強烈對比 估全年銷售將略低於去年

德國豪華車廠賓士（Mercedes-Benz）今（25）日發布，第3季集團獲利腰斬，核心的汽車部門獲利更銳減逾六成，主因...

電動車加稅替代方案存歧見 歐盟和大陸展開進一步技術性談判

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天表示，歐盟與大陸同意近期展開進一步技術性談判，討論對大陸...

特斯拉樂觀財報帶動美股上漲 亞股追隨漲勢多收高

電動車廠特斯拉（Tesla）最新公布的樂觀財報與財測，助攻華爾街股市昨天收漲後，亞洲股市今天跟隨美股漲勢多收高

微軟CEO去年加薪63％ 全球市值前3大企業舵手「薪情」比一比

路透報導，根據24日申報的資料，微軟（Microsoft）在截至6月底的2024年度為執行長納德拉加薪超過3,000萬美...

氣候變遷新商機3／颶風大發威 美零售巨頭的氣象學家一天是這麼過的

過去一個月不到，美國一連出了兩個致命颶風海倫（Helene）和米爾頓（Milton），不僅造成大量生命和財產損失，也讓零售巨擘沃爾瑪（Walmart）自家的氣象學家忙得天翻地覆，因為他們必須提供公司需要的資訊，以確保所有人員和設施的安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。