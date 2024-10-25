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「第三次世界大戰已開打」 小摩CEO憂地緣政治局勢甚於經濟前景

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根大通執行長戴蒙憂心「第三次世界大戰已開打」。路透
摩根大通執行長戴蒙憂心「第三次世界大戰已開打」。路透

摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）通常專注於金融市場和聯準會的動向，但他如今最擔心的是地緣政治，他周四在國際金融協會（IIF）於華府舉行的年會上說，相較於我們面臨的地緣政治局勢。經濟前景是「細枝末節」。

財經網站MarketWatch報導，他對發生在烏克蘭和中東的戰爭，以及美國對手國家包括俄羅斯、中國大陸、北韓和伊朗等日益強化合作感到憂慮。

他說，「他們顯然在討論要瓦解」美國及其盟友在二戰之後建立的體系。他認為該體系開創了一個時代，全球經濟出現前所未見的成長 。而今「風險超乎尋常。第三次世界大戰已開打。你看到在多個國家協調進行的地面戰鬥」。

他說，小摩的風險管理團隊已針對全球衝突失控的潛在經濟影響進行模擬，「那些情境會你大為震驚」，並指「核武擴散是人類面臨的最大風險」，甚至超越氣候變遷。  

紐約時報兩天前報導，戴蒙「私下」表態支持賀錦麗入主白宮，他考慮為潛在的賀錦麗政府效力，包括擔任財長。

美國 風險

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