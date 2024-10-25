金價反彈油價跌 鈀金飆漲因傳出美國要制裁

國際金價周四（24日）上漲近1%，接近歷史高點；油價在震盪交投中下跌約1%。因為美國敦促七大工業國（G7）集團對俄羅斯的鈀金和鈦出口實施制裁，使得鈀金周四一度大漲超過9.5%，升至近一年最高。

紐約黃金現貨價格周四收盤上漲0.76%，報每英兩2,736.17美元。前一個交易日23日，金價觸及歷史高點2,758.49美元後回落，收盤跌了1.22%。

High Ridge Futures金屬交易主管麥格說，「黃金繼續被視為抵禦通膨壓力的典型避險工具。避險需求和資金流入，讓黃金繼續受到極好的支撐」，「美國大選前的不確定性是支撐黃金市場的又一支柱，因為市場可能會在大選前感到不安」。

鈀金因媒體報導美國要求G7考慮對俄羅斯的鈀和鈦實施制裁。周四跳漲9.2%至1,154.91美元，盤中大漲9.6%至2023年12月以來的最高水準。

知情人士向彭博資訊透露，為了進一步壓制俄羅斯的戰爭機器，拜登政府本周在華府舉行的G7財政官員會議上提出了針對俄羅斯的鈀和鈦出口實施制裁的可能性。道明證券高級大宗商品策略師蓋里表示，制裁風險激發了買盤，追隨趨勢的商品交易員增持鈀金多頭倉位。

油價方面，周四傳出美國和以色列將試圖重啟加薩停火談判，油價下跌約1%。布蘭特原油期貨收低0.58美元，或0.77%，結算報每桶74.38美元；美國西德州原油期貨下跌0.58美元，或0.82%，報70.19美元。

周四盤中稍早，由於擔心中東持續衝突可能導致石油供應受擾，以及11月5日美國總統大選前的不確定性，兩大油價指標均上漲1美元以上。之後，基於對供應過剩的擔憂，蓋過了以色列可能報復伊朗的中東戰爭風險。再加上以色列和哈瑪斯的談判代表傳出可能會在未來幾天開會，弱化了市場對中東衝突進一步升級的預期，油價反轉向下。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員巴賓表示，「地緣政治方面沒有新進展的情況下，原油阻力最小的路徑似乎是向下的」，「對需求的擔憂正在推動價差收窄，而對2025年的展望普遍悲觀，令潛在買盤保持觀望」。

美國總統大選即將來臨，大選可能會改變美國的中東和石油政策。OANDA高級市場分析師Kelvin Wong指出，川普曾經提議要讓美國成為主要的石油供應國，是可能壓低油價的因素。