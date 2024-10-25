快訊

國會改革法案釋憲結果出爐 總統府發聲了

國民黨籍花蓮前縣長王慶豐辭世享耆壽92歲 地方不捨

金價反彈油價跌 鈀金飆漲因傳出美國要制裁

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際金價24日反彈0.76%。 美聯社
國際金價24日反彈0.76%。 美聯社

國際金價周四（24日）上漲近1%，接近歷史高點；油價在震盪交投中下跌約1%。因為美國敦促七大工業國（G7）集團對俄羅斯的鈀金和鈦出口實施制裁，使得鈀金周四一度大漲超過9.5%，升至近一年最高。

紐約黃金現貨價格周四收盤上漲0.76%，報每英兩2,736.17美元。前一個交易日23日，金價觸及歷史高點2,758.49美元後回落，收盤跌了1.22%。

High Ridge Futures金屬交易主管麥格說，「黃金繼續被視為抵禦通膨壓力的典型避險工具。避險需求和資金流入，讓黃金繼續受到極好的支撐」，「美國大選前的不確定性是支撐黃金市場的又一支柱，因為市場可能會在大選前感到不安」。

鈀金因媒體報導美國要求G7考慮對俄羅斯的鈀和鈦實施制裁。周四跳漲9.2%至1,154.91美元，盤中大漲9.6%至2023年12月以來的最高水準。

知情人士向彭博資訊透露，為了進一步壓制俄羅斯的戰爭機器，拜登政府本周在華府舉行的G7財政官員會議上提出了針對俄羅斯的鈀和鈦出口實施制裁的可能性。道明證券高級大宗商品策略師蓋里表示，制裁風險激發了買盤，追隨趨勢的商品交易員增持鈀金多頭倉位。

油價方面，周四傳出美國和以色列將試圖重啟加薩停火談判，油價下跌約1%。布蘭特原油期貨收低0.58美元，或0.77%，結算報每桶74.38美元；美國西德州原油期貨下跌0.58美元，或0.82%，報70.19美元。

周四盤中稍早，由於擔心中東持續衝突可能導致石油供應受擾，以及11月5日美國總統大選前的不確定性，兩大油價指標均上漲1美元以上。之後，基於對供應過剩的擔憂，蓋過了以色列可能報復伊朗的中東戰爭風險。再加上以色列和哈瑪斯的談判代表傳出可能會在未來幾天開會，弱化了市場對中東衝突進一步升級的預期，油價反轉向下。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員巴賓表示，「地緣政治方面沒有新進展的情況下，原油阻力最小的路徑似乎是向下的」，「對需求的擔憂正在推動價差收窄，而對2025年的展望普遍悲觀，令潛在買盤保持觀望」。

美國總統大選即將來臨，大選可能會改變美國的中東和石油政策。OANDA高級市場分析師Kelvin Wong指出，川普曾經提議要讓美國成為主要的石油供應國，是可能壓低油價的因素。

俄羅斯 油價 美國大選

延伸閱讀

預防美大選後新一輪制裁 大陸囤貨 進口曝光設備激增

昱厚叩關美國市場 邁步

比科技基金還強！今年來黃金基金強漲逾50% 稱霸所有基金

香港機場要建千噸黃金大倉、投千億港元建機場城市

相關新聞

悔不當初？英特爾前CEO傳曾提200億美元買輝達 董事會卻不挺

AI晶片大廠輝達搭上近年的AI熱潮，市值一舉突破3兆美元，狠甩過去多年來的對手英特爾。不過，如今傳出，早在2005年，英...

賓士上季獲利腰斬與特斯拉強烈對比 估全年銷售將略低於去年

德國豪華車廠賓士（Mercedes-Benz）今（25）日發布，第3季集團獲利腰斬，核心的汽車部門獲利更銳減逾六成，主因...

電動車加稅替代方案存歧見 歐盟和大陸展開進一步技術性談判

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天表示，歐盟與大陸同意近期展開進一步技術性談判，討論對大陸...

特斯拉樂觀財報帶動美股上漲 亞股追隨漲勢多收高

電動車廠特斯拉（Tesla）最新公布的樂觀財報與財測，助攻華爾街股市昨天收漲後，亞洲股市今天跟隨美股漲勢多收高

微軟CEO去年加薪63％ 全球市值前3大企業舵手「薪情」比一比

路透報導，根據24日申報的資料，微軟（Microsoft）在截至6月底的2024年度為執行長納德拉加薪超過3,000萬美...

氣候變遷新商機3／颶風大發威 美零售巨頭的氣象學家一天是這麼過的

過去一個月不到，美國一連出了兩個致命颶風海倫（Helene）和米爾頓（Milton），不僅造成大量生命和財產損失，也讓零售巨擘沃爾瑪（Walmart）自家的氣象學家忙得天翻地覆，因為他們必須提供公司需要的資訊，以確保所有人員和設施的安全。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。