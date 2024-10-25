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SK海力士傳出正與特斯拉洽談 1兆韓元企業級固態硬碟訂單

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
SK海力士傳與特斯拉洽談供應企業級固態硬碟訂單，金額可能高達1兆韓元（約台幣245億元）。路透
SK海力士傳與特斯拉洽談供應企業級固態硬碟訂單，金額可能高達1兆韓元（約台幣245億元）。路透

南韓經濟日報引述未具名業界消息人士報導，SK海力士公司正與特斯拉洽談，可能供應高達1兆韓元的（約台幣254億元）的企業級固態硬碟（eSSD）。

eSSD是伺服器資料儲存裝置，體積小於以磁碟儲存資料的硬碟機（HDD），速度快但耗電較少，與高頻寬記憶體並列的AI晶片元核心元件。SK Hynix的NAND快閃記憶體開發子公司Solidigm已開發出業界最高容量的60 TB eSSD。

特斯拉誓言每年投資100億美元，打造專為訓練其全自動駕駛（FSD）神經網路而設計的AI超級電腦Dojo，因此需要像eSSD這樣速度快且容量大的硬碟來提升效率。

SK海力士與Solidigm擁有全球領先的四層單元（QLC）NAND SSD技術，已用於SK 海力士的60TB eSSD，該公司目前正在開發122TB eSSD，目標是明年上半年通過客戶測試。

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