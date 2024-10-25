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美國麥當勞漢堡爆大腸桿菌疫情 疑洋蔥絲釀禍

中央社／ 紐約24日綜合外電報導

美國連鎖速食業者麥當勞高層表示，與麥當勞致命大腸桿菌疫情有關的新鮮洋蔥來源是加州一間公司。包括必勝客和漢堡王在內的其他速食餐廳已撤下部分菜單上包含洋蔥的品項。

美聯社報導，麥當勞（McDonald's）高層人員表示，加州薩利納斯（Salinas）的泰勒農場（TaylorFarms）將洋蔥送至一家配送廠，這些洋蔥導致麥當勞在美國數州下架四盎司牛肉堡。麥當勞並沒有說明是哪一間配送廠。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，與麥當勞四盎司牛肉堡有關的大腸桿菌疫情導致美國10州49人罹病，其中1人死亡。調查人員指出，他們把調查重心放在洋蔥絲上，認為這是可能的感染源。

全美餐飲大型批發商美國食品公司（US Foods）今天表示，泰勒農場本週以可能受到大腸桿菌污染為由，宣布回收去皮的整顆黃洋蔥和切丁的黃洋蔥。

美國食品公司發言人表示，回收的洋蔥來自泰勒農場位於科羅拉多州的一座設施。但美國食品公司也表示自己不是麥當勞的供應商，且這次回收不包括在麥當勞餐廳販售的任何產品。

泰勒農場並未回應記者屢次提出的置評請求。

美國食品暨藥物管理局（USFDA）人員並未證實是否正在調查泰勒農場。美國食品暨藥物管理局發言人今天表示，該機構正在「調查所有可能的疫情來源」。

與此同時，其他全國連鎖餐廳也暫時停止使用新鮮洋蔥。

百勝國際餐飲集團（Yum! Brands Inc.）透過聲明表示：「我們持續關注近日通報的大腸桿菌疫情之際，出於高度謹慎，我們主動從選定的塔可鐘（TacoBell）、必勝客（Pizza Hut）和肯德基（KFC）餐廳下架新鮮洋蔥。」

擁有漢堡王（Burger King）的餐飲品牌國際公司（Restaurant Brands International）今天表示，旗下5%餐廳使用來自泰勒農場科羅拉多州設施配送的洋蔥。漢堡王餐廳收到的是整顆新鮮洋蔥，由餐廳員工負責洗滌、去皮和切片。

洋蔥 美國 麥當勞

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