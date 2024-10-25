美元漲勢暫停 日圓回升

美元在升至近三個月高點後，周四（24日）漲勢暫歇，隨美債殖利率走低；日圓與歐元轉強。

日圓兌美元匯價周四收盤上漲0.61%至151.83日圓兌1美元，延續了日本財務大臣加藤勝信談話後的走勢。加藤勝信在華府與美國財政部葉倫會晤後，對日圓「單邊、快速的」匯率波動發出了警告。

日本財務省負責外匯官員三村淳對媒體表示，美日財長在雙邊會談中討論了匯率問題，現在可以看到日圓匯率出現略為單邊、突如其來的波動，日本希望匯率能夠反映基本面，政府正以更高的緊迫感關注匯率走勢，包括其中的投機行為。

周四之前的三個交易日，日圓兌美元跌幅超過2%，市場偏向看空日圓匯價。

美元指數周四下滑0.36%至104.058。同日，美國10年期公債殖利率下跌約5.8個基點至4.19%。歐元兌美元升值0.39%至1歐元兌1.0823美元。

周四稍早公布的數據顯示，美國上周首次請領失業救濟人數意外下降。標普全球的報告指出，美國製造業和服務業的綜合採購經理人指數（PMI）由9月的54上升至本月的54.3，代表經濟持續擴張。

另外，由美國聯準會（Fed）官員最近的發言，可看出Fed將採取漸進的方式降息。克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克（Beth Hammack）周四表示，通膨壓力一直在緩解，但仍未恢復到需要的水準。

根據CME的FedWatch工具，市場現在認為Fed在11月會議上降息25個基點的可能性為95.1%，維持利率不變的可能性為4.9%。而在一個月前，市場完全消化了Fed將至少降息25個基點的可能性，並認為降息50個基點的機率為58.2%。

相對地，歐洲央行會進行更快、更大幅度降息的預期升高，這對歐元後市構成壓力。

市場對共和黨總統參選人川普下月獲勝的預期升溫，這有可能會帶來關稅等導致政策，美元將因而受益。日圓匯率也有政治因素，路透指出，在日本周日（27日）大選投票之前，民意調查顯示首相石破茂領導的自民黨可能難以保住議會多數席位，這可能使日本央行的貨幣政策計劃複雜化。